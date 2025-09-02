Premiér si vybral diktátorov pred partnermi v Európe: Fico sa rozhodol vydať Slovensko ruským záujmom, tvrdí PS

Šimečka na tlačovej konferencii reagoval na návštevu slovenského premiéra v Číne a jeho tamojšie stretnutie s prezidentom Putinom. Predseda PS si myslí, že je čas prestať chodiť okolo horúcej kaše a pomenovať veci prvým menom.
„Zabudnime na všetky tieto suverénne zahraničné politiky na štyri svetové strany, a neviem aké reči o svojstojnej zahraničnej politike. To je vata a prázdne slová bez obsahu. Realita je táka, že Fico sa rozhodol vydať Slovensko ruským záujmom,“ vyhlásil Šimečka a pripomenul, že Fico sa s Putinom za posledný rok stretol už trikrát, čo je viac než s ktorýmkoľvek z európskych politických lídrov. Fico podľa Šimečku nadbieha Putinovi v každej chvíli.
Slováci chcú žiť v Európe
„Fico hovorí o vystúpení z NATO, jeho kolegovia zo Smeru hovoria o vystúpení z EÚ. To všetko sú jasné signály, že Fico si vybral Vladimira Putina. Mohli sme mať silné spojenectvá s európskymi demokraciami, ale on si namiesto toho vybral masového vraha,“ vyhlásil Šimečka s tým, že po dnešnom stretnutí Fica s Putinom sa to už nedá spochybniť. Šimečka však upozornil, že na to Fico nemá žiaden demokratický mandát.
„Ľudia na Slovensku to nechcú. To sa ukazuje v každom prieskume verejnej mienky, že ľudia na Slovensku chcú žiť v Európe, chcú mať silné postavenie v rámci EÚ, a vedia, kto sú naši partneri. To sú naši susedia a krajiny na západ od nás. Chcú mať kvalitu života, platy, služby, ako majú ľudia v Európe, a nechcú byť v područí ruských záujmov,“ povedal Šimečka s tým, že keď sa Fico rozhodol vybrať si Putina, rozhodol sa proti názoru absolútnej väčšiny ľudí na Slovensku.
Fico vraj šíri iba ruský naratív
Podľa Šimečku je to veľká politická chyba, ktorú mu ľudia spočítajú pri voľbách. Šimečka súčasne dnešné stretnutie premiéra s Putinom označil za najservilnejšie, aké kedy zo strany Fica videl. Stretnutie podľa neho malo poslúžiť iba ruskej propagande.
Šimečka je názoru, že Fico tam bol len na legitimizáciu ruských naratívov o agresii na Ukrajine, o Európe a o svetovom dianí. Zároveň upozornil, že kým má predseda na Slovensku „plné ústa mieru“, vo verejnej časti stretnutia s Putinom ani raz nevyzval na ukončenie bojov na Ukrajine.
„Všetko, čo povedal, bolo v línii s ruským naratívom a ruskou propagandou,“ zdôraznil predseda PS, ktorý sa vyjadril aj k slovám Putina o tom, že slovenská zahraničná politika je dobrá, pretože napomáha hospodárstvu.
„Neviem, či má ruský prezident zlé podklady, ale faktom je, že slovenské hospodárstvo a ekonomika stagnuje a smeruje do recesie. A keď si pozriete susedné štáty – Českú republiku, Poľsko, ktoré majú diametrálne odlišnú zahraničnú politiku, tak tie, naopak, rastú,“ povedal Šimečka s tým, že Fico sa namiesto ekonomickej krízy na Slovensku venuje slúženiu ruskej propagande. „Považujem to za zradu našich záujmov,“ zdôraznil predseda PS.
Nahlásiť chybu v článku