Premiér Fico chce riešiť aktuálne dianie: Pre nárast nenávistných prejavov avizuje Bezpečnostnú radu SR

Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje Bezpečnostnú radu SR pre nárast nenávistných prejavov, fyzických konfliktov a vysokej pravdepodobnosti ďalšieho útoku na verejného činiteľa. Zaoberať sa tým chce aj na rokovaní vlády.

Informoval o tom v liste predsedom politických strán a štyrom televíziám, kde navrhol aj presun televíznych diskusií z nedele na pracovné dni.

Fico: Namiesto argumentov urážky a vyhrážky

„Je neakceptovateľné, aby odpoveďou na iný legitímny názor neboli argumenty, ale bezhraničné urážanie a vyhrážanie sa smrťou alebo ublížením na zdraví. Ešte viac je neakceptovateľné, že tento spôsob politickej komunikácie sa stáva pre významnú časť slovenského politického spektra a médiá prijateľný, dokonca je nimi podporovaný,“ uviedol v liste, ktorého obsah zverejnil na sociálnej sieti.

V súčasnosti je podľa premiéra možné buď stav mlčky tolerovať a čeliť tak dôsledkom ďalšieho útoku na verejného činiteľa či konfliktom, alebo urobiť krok k zmierneniu napätia. V liste informoval o Bezpečnostnej rade SR k tejto téme. Zároveň v ňom navrhol, aby sa zvážil presun televíznych politických diskusií z nedele na pracovné dni.

Nedeľa by mala slúžiť na oddych, tvrdí premiér

Mieni, že nedeľa by mala slúžiť na iný účel a ľudí by v ten deň nemali vyrušovať mediálne politické aktivity. „Išlo by o významný príspevok politických strán a médií k zníženiu agresivity a politickej nenávisti v krajine,“ podotkol. Predseda vlády zároveň poukázal na to, že v Európe nemožno nájsť krajinu, v ktorej je taký veľký počet medializovaných politických diskusií.

„A už vôbec nie krajinu, v ktorej by v deň pokoja, v nedeľu, bola verejnosť v strede dňa vystavená štvorhodinovému maratónu televíznych politických diskusií plných útokov a agresívnej výmeny názorov,“ dodal. Zároveň adresátom odkázal, že pokiaľ by našli ochotu podieľať sa na návrhu, predstavitelia Smeru a ani on osobne nebudú využívať priestor, ktorý v nedeľu ponúkajú štyri televízne stanice na výmenu politických názorov.

Podporu vyjadrilo KDH, výhrady má opozícia

Fico na začiatku mája avizoval pripravenosť podpísať dohodu so všetkými politickými lídrami o zrušení nedeľných politických diskusných relácií. Návrh podporilo opozičné KDH. Nedeľa je podľa neho dňom oddychu a pokoja. Líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok si tiež myslí, že politici by nemuseli otravovať hádkami v nedeľu, no nie je to podľa neho v sile politikov. Avizoval, že bude rešpektovať, ak by prišli s presunom relácií na iný deň médiá.

Ďalšie opozičné strany sa so zámerom nestotožnili. SaS hovorila o obmedzovaní politických diskusií pre strach premiéra. Hnutie PS argumentovalo, že o obsahu vysielania majú rozhodovať občania a nezávislé médiá. Hnutie Slovensko si zase myslí, že Fico chce k tomu pristúpiť preto, že papalášizmus vládnej koalície nevie obhájiť ani pred svojimi voličmi.