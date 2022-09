Premiér Eduard Heger predstavil nových ministrov. Školstvo je pre vládu prioritou, post obsadia čoskoro

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) dnes na Úrade vlády SR predstavil troch nových ministrov. Noví ministri hospodárstva, spravodlivosti a zahraničných vecí nastupujú po odchode ministrov strany Sloboda a Solidarita (SaS).

„Namiesto nich prichádzajú nové a čerstvé a veľmi silné posily. Obsadili sme ich nepoliticky a z radov najlepších odborníkov. Bude zabezpečená kontinuita. Jednou z kľúčových úloh bude schvaľovať reformy, to bude najvyššia priorita. Noví ministri nebudú mať prvých 100 dní, ale sú to odborníci, ktorí dochádzali dennodenne s problematikou do kontaktu, takže od prvého dňa to uchopia na maximum,“ povedal predseda vlády na tlačovej konferencii.

Ministra školstva zatiaľ nevybrali

Ministra školstva zatiaľ nevybrali, ale oznámia ho čoskoro. „ Školstvo je pre našu vládu veľkou prioritou. Preto na post ministra školstva vyberieme toho najlepšieho, v priebehu najbližších dňoch,“ uviedol Heger s tým, že post ministra školstva bude zatiaľ zastávať on.

Nový minister zahraničných vecí Rastislav Káčer je podľa premiéra demokrat, ktorý dlhodobo presadzuje záujmy SR v zahraničí i doma.

„Je to dlhoročný a uznávaný diplomat. Bol kľúčový vyjednávač vstupu Slovenska do NATO. Pôsobil ako veľvyslanec v USA, ale aj v Maďarsku, taktiež v Česku, kde slúžil až do dnešného dňa,“ povedal Heger.

Nový minister hospodárstva Karol Hirman vyštudoval ťažbu ropy a plynu a pôsobil ako manažér a vo vedúcich pozíciách v niekoľkých slovenských energetických spoločnostiach. Bol poradcom okrem iných aj bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a podľa premiéra veľmi dobre rozumie téme hospodárstva. Na adresu nového ministra spravodlivosti Viliama Karasa premiér uviedol, že je to človek, ktorý spája a toto prináša aj do rezortu spravodlivosti.

Premiér sa vyjadril ku kritike SaS

Heger sa taktiež vyjadril ku kritike SaS, ktorá tvrdí, že nevyužili leto na hľadanie nových ministrov.

„Vraj sme nevyužili leto, aby sme dali nových nástupcov. Prioritou bolo zachovanie štvorkoalície. Bolo by nekorektné, ak by sme hovorili o nových ministroch, ak naším cieľom bolo zachovanie štvorkoalície. Nechceli sme vystavovať nových kandidátov ako nových ministrov, nebolo by to zodpovedné, ani seriózne ku koaličnej strane SaS,“ uviedol.