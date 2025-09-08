Prelomil mlčanie o druhom dieťati. Viktor Vincze vyšiel s pravdou von, či plánujú s Adelou ďalšiu adopciu

Voľné chvíle im spestruje malé šidlo, ktoré si užívajú plnými dúškami. Už je to nejaký čas, čo sa stal Maxík plnohodnotnou súčasťou rodiny, preto neraz vzišla otázka, či sa rozrastú o ďalšieho člena. Podľa slov bývalého moderátora Markízy sa zdá, že stoja nohami na zemi a majú na to triezvejší, rozumnejší pohľad. Nikam sa neponáhľajú a netrúfajú si povedať dopredu, čo bude.
Neraz sa Adela Vinczeová netajila láskou k svojmu adoptívnemu synčekovi. Možno povedať, že Maxík pre ňu znamená veľmi veľa, od prvej chvíle vedela, že je to on a láska medzi nimi vzplanula i napriek tomu, že nie je jej biologickým synom. Malý chlapček vie, kam patrí a nezáleží na tom, komu a kde sa narodil. Adela priznala, že je na ňu dosť fixovaný a nasleduje jej kroky všade, kam sa pohne.
Čakajú, no nikam sa neponáhľajú
Samozrejme, že ani Viktor Vincze neskrýva dojatie a lásku k svojmu adoptívnemu synovi, ktorého ospevuje. „Do Maxíka sme sa zamilovali na prvom stretnutí,“ priznal hrdý otecko na sociálnej sieti, kde svojich fanúšikov vyzval k tomu, aby mu posielali svoje otázky na čokoľvek, čo ich zaujíma. Dalo sa čakať, že jedna z nich bude narážať na to, či by chceli dopriať Maxíkovi súrodenca a adoptovať si ďalšie dieťa.
Obaja však majú na to jasný názor a opäť potvrdili, že zmýšľajú racionálne. Hoci sú na čakačke, má to svoje „ale“. „Stále sme zapísaní v zozname a čakáme. Ale to automaticky neznamená, že si aj zoberieme ďalšie dieťa, keď na to príde,“ zdôraznil Viktor vo svojej odpovedi v príbehu na Facebooku.
Dvojica si uvedomuje, že ide o zásadné rozhodnutie a nie je to len tak, odsúhlasiť a prijať ďalšie dieťa do svojej rodiny. Musia zvážiť aj určité okolnosti. „Človek k sebe musí byť maximálne úprimný. Aké budú momentálne životné okolnosti (niektoré sa nám dosť podstatne zmenili, všakže…), čo zdravie, vek, či budeme mať energiu, či si trúfneme, či to vôbec zvládneme prijať ďalšie dieťa. Najmä, ak by to malo mať zásadný vplyv na Maxíka. Toto skrátka nie je priestor na žiadne hrdinstvá,“ uviedol bývalý moderátor Markízy.
Zjavne príliš neriešia, čo sa stane, tak či tak tomu bude predchádzať telefonický hovor. „Tak ako pri prvom si dávame možnosť, aby nám zavolali. A čo bude potom… To je vo hviezdach,“ poznamenal na záver.
