Prelom v rokovaniach o mieri: Ukrajina údajne súhlasila s novým návrhom, teraz sa čaká na reakciu Putina

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina súhlasila s novým plánom, USA ho chcú odovzdať Rusku.

Ukrajinská delegácia sa s delegáciou Spojených štátov dohodla na podmienkach možnej mierovej dohody, ktorá bude predložená Rusku, uviedol v utorok pre americkú stanicu ABC News nemenovaný vysoký americký predstaviteľ, píše TASR.

„Ukrajinci súhlasili s mierovou dohodou. Je potrebné vyriešiť ešte niektoré menšie detaily, ale súhlasili s mierovou dohodou,“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ.

Zelenskyj tvrdí, že návrh potrebuje ďalšie úpravy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom ešte v pondelok večer vo svojom prejave uviedol, že na upravenom pláne je potrebné ešte popracovať. Pôvodný 28-bodový mierový plán bol podľa viacerých svetových médií zredukovaný na 19 bodov, pričom nový plán už podľa stanice ABC News nezahŕňa amnestiu za zločiny spáchané počas vojny ani obmedzenie počtu vojakov ukrajinskej armády.

USA a Rusko rokovali v tajnosti v Abú Zabí

Americký zdroj ďalej uviedol, že tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Daniel Driscoll v pondelok v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE) viedol tajné rokovania s ruskou delegáciou, ktoré nadväzovali na víkendové rokovania s Ukrajinou v Ženeve.

Foto: SITA/AP

„V pondelok večer a počas utorka viedol minister Driscoll a jeho tím rokovania s ruskou delegáciou s cieľom dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine,“ uviedol v utorok Driscollov hovorca Jeffrey Tolbert. „Rokovania prebiehajú dobre a zostávame optimistickí. Tajomník Driscoll úzko spolupracuje s Bielym domom a americkými medzirezortnými orgánmi a rokovania postupujú vpred,“ dodal.

Budanov je podľa zdroja tiež v SAE

Nemenovaný zdroj tiež uviedol, že šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylo Budanov sa momentálne tiež nachádza v Abú Zabí, kde sa stretne s americkými a zrejme aj s ruskými predstaviteľmi.

Ani Ukrajina, ani Rusko však oficiálne nepotvrdili prítomnosť svojich delegácií v SAE, píše ABC News.

