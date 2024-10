Prekvapivé výsledky: Takto by skončili voľby do Národnej rady, ak by sa konali teraz. Smer by mal veľký problém

Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku októbra, vyhralo by Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 24,4 percenta hlasov. Až nečakane výrazne by zaostala strana Smer-SD so ziskom 20,5 percenta.

Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS. Výsledok tak zrejme ovplyvňuje prijatie konsolidačného balíčka. Tretí by skončil Hlas-SD so ziskom 12 percent. Do parlamentu by sa dostala aj Republika (7,4 percenta), KDH (6,9 percent), SaS (6,2 percenta), hnutie Slovensko (5,2 percenta) a Demokrati (5,1 percenta).

Smer by nevyskladal vládu

Pred bránami NR SR by zostala Sme rodina (3,9 percenta), Maďarská aliancia (3,6 percenta) a veľmi zle by skončila SNS (2,9 percenta), ktorej by sa nevrátili ani peniaze z kampane. Koalícia Smeru, Hlasu a Republiky by získala len 72 mandátov, čo by nestačilo na parlamentnú väčšinu.

Prieskum realizovali na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov od 2. do 7. októbra 2024.