Prekvapivé hlasovanie má dohru: Hnutie Slovensko, Za ľudí a KÚ diskutujú o budúcnosti Krajčího a Krátkeho

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Matovič hovorí o zrade, Hnutie Slovensko rokuje o budúcnosti jeho 2 členov.

V pondelok popoludní rokujú členovia poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ o situácii, ktorá nastala pri piatkovom (26. 9.) hlasovaní o vládnej novele Ústavy SR. Návrh sa rozhodli na poslednú chvíľu podporiť aj členovia klubu Marek Krajčí a Rastislav Krátky, ktorí vopred avizovali, že za novelu nezahlasujú. Líder hnutia Igor Matovič to označil za zradu.

„Ideme s tým, aby sme sa poctivo rozprávali a hľadali riešenie,“ povedal novinárom Matovič pred zasadnutím klubu. Zopakoval, že na mieste Krajčího a Krátkeho by sa vzdal poslaneckého mandátu. „Bolo by to poctivé. Chápem, za čo zahlasovali, osobne s tými zmenami v ústave súhlasím, ale spôsobom najhorším možným,“ dodal.

Remišovej sa rozhodnutie ľudsky dotklo

„Do zajtra by sme mohli mať určite riešenie,“ doplnil. Na pondelkovom zasadnutí podľa Matoviča dvojica poslancov pravdepodobne nebude. Vysvetlil, že Krátky je chorý a Krajčí je pripravený prísť, keď bude treba. „Keď budú ostatní poslanci chcieť, príde, keď nebudú chcieť, nepríde,“ povedal o Krajčím.

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) novinárom pred zasadnutím klubu povedala, že sa jej rozhodnutie Krajčího a Krátkeho ľudsky veľmi dotklo. Na ich mieste by sa tiež vzdala mandátu. „Neviem vôbec vyhodnotiť, ako sa kolegovia rozhodli, mali na to víkend,“ skonštatovala s tým, že v hodnotových otázkach sa poslanci v ich klube riadia svojím svedomím.

Prekvapivý obrat poslancov

Problém je však to, že po polroku dvojica poslancov zmenila názor a neinformovala o tom dostatočne vopred. Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer-SD, ak by novela neprešla.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. Matovič ešte v piatok povedal, že na vzdanie sa mandátu dvojicu poslancov nevyzýva, keďže v ich hnutí možno hlasovať slobodne. Vtedy odmietol ich vylúčenie z poslaneckého klubu.

Novela ústavy prešla 90 hlasmi

Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH. Do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia – muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin dopĺňa armádu: Ruský prezident podpísal dekrét o odvode. Ďalších 135-tisíc mladých mužov nastúpi do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac