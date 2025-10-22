Prehovorila o svojej minulosti. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von, že kedysi obdivovala nesprávnych ľudí

Má našliapnuté na sľubnú kariéru, ktorú jej odštartovalo niekoľko známych projektov, no vo veľkej miere ju dostal do povedomia verejnosti najmä divákmi obľúbený retro seriál. Postavy učiteľky prváčikov Táni Kollárovej sa zhostila ako pravá profesionálka, k čomu jej dopomohol atraktívny vzhľad.
Pôsobí veľmi milo, priateľsky a skromne. Aj vďaka svojmu výzoru sa dostala na televízne obrazovky, no prvoradý bol hlavne talent, ktorého má na rozdávanie. Ráchel Šoltésová mnohým prirástla k srdcu a fanúšičky ju považujú za svoj vzor. Aj sama herečka to vníma, ako uviedla v rozhovore pre Markízu.
Berie to s rozumom
Sláva a úspech, ktorý jej priniesol Sľub, a tiež účinkovanie v tanečnej šou Lets Dance, sa odrazili na tom, že ju ľudia spoznávajú všade, kam sa pohne. A zatiaľ čo kedysi sama herečka mala vzory, ku ktorým vzhliadala a obdivovala ich, teraz sa ona ocitla na druhej strane.
„Silne to vnímam, že ma považujú za vzor, pretože aj ja, keď som bola mladšia, tak som mala svoje vzory, a nie vždy to boli úplne dobré vzory,“ priznala Ráchel, pre ktorú je to zodpovednosť. „Snažím sa to brať tak nejak s rozumom a nechcela by som odovzdávať niečo, čo by som ja sama nechcela prijímať,“ dodala herečka, ktorá si uvedomuje, že ovplyvňuje veľa ľudí.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Veľký vplyv a silu majú v dnešnej dobe sociálne siete. Herečka si však veľmi dobre vyberá, koho sleduje. „Ja mám veľmi vyselektovaný obsah, ktorý sledujem na sociálnych sieťach, takže to je taká alfa omega toho, keď máme pocit, že sme nejako zle ovplyvňovaní alebo nám tie sociálne siete nerobia dobre. Takže som začala tým, že som vyselektovala profily, ktoré sledujem a veľmi mi to pomohlo,“ poznamenala.
Nahlásiť chybu v článku