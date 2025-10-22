Prehovorila o svojej minulosti. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von, že kedysi obdivovala nesprávnych ľudí

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Aj ona mala veľa vzorov, ku ktorým vzhliadala.

Má našliapnuté na sľubnú kariéru, ktorú jej odštartovalo niekoľko známych projektov, no vo veľkej miere ju dostal do povedomia verejnosti najmä divákmi obľúbený retro seriál. Postavy učiteľky prváčikov Táni Kollárovej sa zhostila ako pravá profesionálka, k čomu jej dopomohol atraktívny vzhľad.

Pôsobí veľmi milo, priateľsky a skromne. Aj vďaka svojmu výzoru sa dostala na televízne obrazovky, no prvoradý bol hlavne talent, ktorého má na rozdávanie. Ráchel Šoltésová mnohým prirástla k srdcu a fanúšičky ju považujú za svoj vzor. Aj sama herečka to vníma, ako uviedla v rozhovore pre Markízu.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Z tohto ostanú mnohí v nemom úžase. Herečka zo Sľubu ukázala fotografie spred 15 rokov a teraz, takmer sa nezmenila
2.
Irónia v Sľube, ktorá donútila divákov diskutovať: Pýtajú sa, či jedna z postáv zabudla na svoj vlastný názor
3.
Všimnú si každý detail. V Sľube sa opäť nazbieralo množstvo chýb, diváci dokázali, že sledujú seriál pozorne
Zobraziť všetky články (10)

Berie to s rozumom

Sláva a úspech, ktorý jej priniesol Sľub, a tiež účinkovanie v tanečnej šou Lets Dance, sa odrazili na tom, že ju ľudia spoznávajú všade, kam sa pohne. A zatiaľ čo kedysi sama herečka mala vzory, ku ktorým vzhliadala a obdivovala ich, teraz sa ona ocitla na druhej strane.

„Silne to vnímam, že ma považujú za vzor, pretože aj ja, keď som bola mladšia, tak som mala svoje vzory, a nie vždy to boli úplne dobré vzory,“ priznala Ráchel, pre ktorú je to zodpovednosť. „Snažím sa to brať tak nejak s rozumom a nechcela by som odovzdávať niečo, čo by som ja sama nechcela prijímať,“ dodala herečka, ktorá si uvedomuje, že ovplyvňuje veľa ľudí.

Veľký vplyv a silu majú v dnešnej dobe sociálne siete. Herečka si však veľmi dobre vyberá, koho sleduje. „Ja mám veľmi vyselektovaný obsah, ktorý sledujem na sociálnych sieťach, takže to je taká alfa omega toho, keď máme pocit, že sme nejako zle ovplyvňovaní alebo nám tie sociálne siete nerobia dobre. Takže som začala tým, že som vyselektovala profily, ktoré sledujem a veľmi mi to pomohlo,“ poznamenala.

Krása by nemala byť na prvom mieste

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac