Predstavujú oheň a vodu: Odhaľte dve znamenia, u ktorých sú spoločné chvíle skôr bojom než harmóniou

Astrológia mnohých láka tým, že sa snaží pomenovať neviditeľné vzorce v našich povahách, vzťahoch a rozhodnutiach. Znamenia zverokruhu sú tak vnímané ako akési archetypy, každý z nás v sebe nesie určitú kombináciu energií, silných stránok, ale aj slabostí. Práve tieto rozdiely sú často dôvodom, prečo si niektorí ľudia nerozumejú s inými.
Ak máte pocit, že medzi vami a vaším novým partnerom cítiť napätie, môžu v tom mať „prsty“ hviezdy. Aj tie rozhodujú o tom, ako veľmi to bude medzi vami škrípať alebo naopak, či bude vzťah priam dokonalý. Nie nadarmo je kompatibilita znamení jednou z najdiskutovanejších tém astrológie, najmä v súvislosti s partnerskými a medziľudskými vzťahmi. Keď sa pozrieme na znamenia, ktoré bývajú označované ako menej kompatibilné, často narazíme na kombinácie, kde sa stretávajú úplne odlišné životné postoje. Typickým príkladom je Strelec a Býk, ako sa uvádza na portáli New York Post.
Nehodia sa k sebe
Tieto dve znamenia zverokruhu spolu jednoducho nevychádzajú. Kombinácia voľnomyšlienkarskeho Strelca a chladnejšieho Býka – to nejde dokopy. Upozorňuje na to astrológ Evan Nathaniel Grim z Inner Worlds Astrology. „Ak ste Strelec, rád hovoríte o rôznych myšlienkach. Ak ste Býk, konverzáciu považujete za zbytočnú a preceňovanú,“ prezradil odborník.
Ako fixné zemské znamenie túži srdce Býka po pohodlí a konzistentnosti v duchu televíznych repríz. Býkov priťahuje vzdorovitá, bonvivánska energia Strelca, ale nakoniec ich odradí ich nezáujem o budovanie alebo poskytovanie pevného základu vo vzťahu. „Býk, ty si rád sadneš a užívaš si krajšie veci v živote, zatiaľ čo Strelci vždy na niečo vyjadrujú svoj názor. Býci pritom prevracajú očami a premýšľajú, kedy si zarezervujú večeru v reštaurácii, okolo ktorej včera prešli,“ doplnil Grim.
Týmto dvom znameniam vládnu dve veľmi odlišné planéty, a teda majú úplne iné osobnosti. Býk patrí Venuši, planéte bohatstva a hodnoty, lásky a luxusu, hmotného majetku a ľudí ako majetku. Naopak, Strelcovi vládne expanzívna, prehnaná, filozofická planéta Jupiter, ktorá sa vyznačuje tým, že viac je viac.
Aby toho nebolo málo, je tu ešte ďalší háčik. „Veľa Strelcov má problém s monogamiou, zatiaľ čo Býci vyžadujú úplnú lojalitu. Ich vzťah je receptom na katastrofu,“ prekvapuje svojimi slovami spomínaný expert. Býkom nechýba sebaúcta a tak ako k sebe, rovnako sa správajú aj k svojim milencom. Na druhej strane však stoja Strelci, ktorí sú oddaní len sebe a užívajú si dobré časy.
