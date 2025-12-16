Predraží sa doprava aj tovary: Taraba varuje pred dôsledkami emisných povoleniek. Slovensko chce zo systému vycúvať

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Slovensko odmieta ústupky pri ETS 2.

Slovensko nepovažuje ústupky v oblasti emisných povoleniek ETS 2 za dostatočné. Uviedol to v utorok v Bruseli minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) po skončení rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie, informuje spravodajca TASR.

Systém emisných povoleniek EÚ, ktorý by sa od roku 2027 mal rozšíriť aj na vykurovanie budov a cestnú dopravu (ETS 2), bol najdôležitejšou zložkou rokovaní na Rade ministrov, povedal Taraba. Pripomenul, že hoci Európska komisia (EK) prijala naznačila časový odklad platnosti ETS 2, Slovensko nepovažuje tieto ústupky za dostatočné.

Slovensko chce z ETS 2 vycúvať

„Neveríme tomu, že deklarovaná snaha pustiť na trh väčšie objemy emisných povoleniek zabezpečí nejakú stabilizáciu cien do budúcna. Postoj nás, ale aj Maďarska a Českej republiky a ostatných krajín, je, že sme deklarovali zámer z ETS 2 vycúvať,“ povedal Taraba. Dodal, že ostatné štáty vrátane Poľska tvrdia, že mechanizmus navrhnutý EK je otázny, či dostatočne zaistí stabilizáciu cien. Zdôraznil tiež, že prínos ETS 2 pre životné prostredie je „mizivý“.

Ilustračná foto: Unsplash

„Považujeme to za extrémne antisociálny prvok, ktorý len predražuje ľuďom existenciu a bývanie. Bude to vytvárať aj tlak na cenu, pokiaľ ide o tovary, pretože všetko, čo sa bude dopravovať po cestách, v podstate bude vystavené nejakému cenovému šoku, ktorý dnes nikto nevie odhadnúť,“ opísal situáciu. Vyjadril názor, že tvrdenia typu, že EÚ našla model, ako zastropovať ceny po zavedení ETS 2, sa nezakladajú na pravde.

Slovensko a Česko ako silný tandem

V prípade nejakého hlasovania na Rade EÚ mal Taraba zastupovať nového českého enviroministra Petra Macinku. K hlasovaniu nakoniec nedošlo, ale Taraba skonštatoval, že po vzniku novej českej vlády Česko aj Slovensko predstavujú „silný tandem“ v Rade EÚ, lebo obe krajiny okrem iných vecí spája aj možná zraniteľnosť ich priemyslu. Dodal, že pred Radou ministrov došlo k bilaterálnemu stretnutiu českej a slovenskej delegácie.

V tejto súvislosti Taraba pripomenul, že patrí medzi „extrémnych skeptikov“ voči Green Dealu a verí, že aj nová česká vláda vysiela rovnaký signál. „Teraz sme si najviac blízki, pretože Green Deal likviduje európsky priemysel a to by nás malo zaujímať v Čechách a na Slovensku, pretože my sme najviac industrializované štáty na hlavu obyvateľa,“ vysvetlil.

Téma hliníka a budúcnosti priemyslu

Taraba dodal, že v utorok mal aj rokovanie v Európskej komisii, kde riešil znovuobnovenie produkcie hliníka na strednom Slovensku, najčistejšej hlinikárne v Európe, ktorá produkovala takmer pätinu európskeho hliníka a musela byť zatvorená pre vysoké ceny energií.

„Dnes hovoríme o znovuobnovení zbrojárskeho priemyslu v Európe. S čím to chceme robiť, keď sme si vyhnali všetok priemysel? Fabriky bijú na poplach a ja nevidím nič zlé na tom, keď Slovensko a Česká republika budú v tomto smere intenzívne komunikovať,“ povedal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac