Predpoveď na zimu 2025: Indický oceán vysiela jasný signál, čaká nás mráz a snehu môže byť rekordne veľa

Nina Malovcová
Vedci upozorňujú, že v Európe môžeme zažiť častejšie vpády mrazov.

Podľa klimatológov sa v Indickom oceáne rozvíja jav, ktorý môže prehovoriť do vývoja počasia počas nadchádzajúcej zimy. Ide o tzv. Indickooceánsku dipólu, skrátene IOD. Napriek tomu, že tento oceán je od Európy vzdialený tisíce kilometrov, vedci upozorňujú, že prostredníctvom globálneho atmosférického systému môže mať priamy vplyv aj na počasie u nás.

Na výskyt tejto anomálie upozornil klimatológ Andrej Flis zo Severe Weather Europe. Indickooceánska dipóla (IOD) predstavuje nerovnováhu v teplotách oceánu medzi východnou a západnou časťou Indického oceánu. Východ, teda oblasť okolo Indonézie, sa v súčasnosti otepľuje, zatiaľ čo západ, teda pri Afrike, sa ochladzuje.

Táto situácia sa označuje ako negatívna fáza IOD. V nej sa vzduch vo veľkom meradle správa odlišne, kým v západnej časti oceánu klesá, vo východnej stúpa, a tak sa vytvára obrovský atmosférický systém, ktorý dokáže meniť globálne prúdenie vzduchu.

Negatívna fáza sa prehlbuje

Podľa najnovších meraní sa IOD v roku 2025 rýchlo presunul do výraznej negatívnej fázy. Index hodnotiaci tento jav klesol hlboko pod oficiálnu hranicu mínus 0,4 °C a prognózy počítajú s tým, že počas jesene môže dosiahnuť dokonca mínus 1,3 °C. To by znamenalo silný negatívny jav, ktorý dokáže ovplyvniť aj celosvetové počasie.

Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú tzv. pasáty, teda vetry fúkajúce pozdĺž rovníka. V posledných týždňoch sa nad Indickým oceánom zosilnili západné vetry, ktoré podporujú otepľovanie východnej časti a prehlbujú ochladzovanie na západe.

Prepojenie s La Niñou

IOD je úzko spätý s iným známym javom, a to s La Niñou v Tichom oceáne. Aj tam dochádza k ochladzovaniu povrchových vôd a tieto dva procesy sa navzájom posilňujú. Podľa vedcov sa preto dá očakávať, že kombinácia javu La Niña a negatívnej IOD prinesie výraznejšie zásahy do počasia počas zimy 2025/2026.

Zaujímavé je, že svoju úlohu zohráva aj severný Atlantik, ktorý je momentálne teplejší než obvykle. Práve spojenie teplého Atlantiku, chladného Tichého oceánu a negatívnej IOD vytvára podľa klimatológov silný signál pre zmeny v počasí na severnej pologuli.

Ako to môže ovplyvniť Európu

Hoci sa väčšina modelov sústredí na dosahy v Severnej Amerike, analýzy ukazujú, že negatívna fáza IOD môže priniesť chladnejšiu zimu aj do Európy. Historické údaje naznačujú, že počas rokov s negatívnou IOD boli teploty na kontinente nižšie, ako je dlhodobý priemer.

Treba však zdôrazniť, že nejde o záruku trvalej tuhej zimy. Skôr to znamená, že sa zvyšuje pravdepodobnosť častejších vpádov arktického vzduchu, ktorý môže priniesť mrazivé obdobia a viac snehu.

Zima v Severnej Amerike môže byť ešte tvrdšia

Najvýraznejšie dôsledky sa očakávajú v Severnej Amerike. Negatívna IOD spolu s La Niñou podporujú vznik nízkeho tlaku nad Kanadou, odkiaľ sa potom studený vzduch ľahko šíri do Spojených štátov. V minulosti to viedlo k chladnejším zimám, silnejším búrkam a väčšiemu množstvu snehu najmä v oblasti Stredozápadu a na severovýchode USA.

Podľa historických údajov sa počas januárov s negatívnou IOD objavovali rozsiahle oblasti chladu v Kanade aj v USA. Modely ukazujú, že podobný scenár by sa mohol zopakovať aj v januári 2026.

Globálne prepojený systém

Vedci pripomínajú, že oceánske a atmosférické javy nemožno vnímať oddelene. Teplé a chladné prúdy Atlantického oceánu sú navzájom prepojené a vytvárajú jeden obrovský systém, ktorý rozhoduje o počasí. „Vieme, že negatívna fáza IOD prichádza. Hlavnou otázkou teraz je, ako veľmi sa tento jav prehĺbi a do akej miery ovplyvní zimu 2025/2026,“ uviedol klimatológ Andrej Flis zo Severe Weather Europe.

Čo môžeme očakávať

Predpovede naznačujú, že Európa sa môže pripraviť na častejšie vpády mrazivého vzduchu a vyššiu pravdepodobnosť sneženia. V Severnej Amerike sa očakáva náročnejšia zima s väčším množstvom snehu a nižšími teplotami. Aj keď sa presný priebeh zimy určiť nedá, vedci upozorňujú, že kombinácia La Niñe a negatívnej IOD patrí medzi najsilnejšie klimatické signály, ktoré dokážu zasiahnuť počasie na celej severnej pologuli.

