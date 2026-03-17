Predpoveď na leto 2026: Ak príde silné El Niño, bude to extrém. Na toto by sme sa mali pripraviť

Po mesiacoch zimy, chladných rán a krátkych dní sa počasie postupne mení. Dni sa predlžujú, teploty začínajú rásť a mnohí už pomaly myslia na leto, dovolenky či oddych pri vode. S príchodom jari sa prirodzene objavuje aj otázka, aké počasie nás čaká v najteplejšej časti roka.
Podľa analýzy meteorologického portálu Severe Weather Europe sa pritom v Tichom oceáne začína proces, ktorý môže ovplyvniť počasie na veľkej časti planéty vrátane Európy. Klimatický jav La Niña, ktorý v posledných rokoch výrazne zasahoval do globálneho počasia, sa postupne rozpadá a pod hladinou oceánu sa objavujú veľké oblasti teplej vody. Práve tie môžu byť začiatkom opačného javu nazývaného El Niño.
Zmena v oceáne môže ovplyvniť počasie na celom svete
Aj keď sa to môže zdať vzdialené, dianie v tropickom Pacifiku dokáže výrazne ovplyvniť počasie na celej planéte. Klimatický systém, ktorý meteorológovia označujú ako ENSO, totiž riadi striedanie dvoch javov, La Niña a El Niño. La Niña je spojená s ochladzovaním vody v tropickom Pacifiku.
Keď je tento jav aktívny, môže meniť prúdenie vzduchu v atmosfére a ovplyvňovať počasie na rôznych kontinentoch. V niektorých oblastiach spôsobuje viac zrážok, inde naopak prispieva k suchu alebo chladnejším podmienkam. Teraz však podľa meteorologických meraní studené vody postupne slabnú. Pod hladinou oceánu sa zároveň začína hromadiť veľké množstvo teplejšej vody. Keď sa táto teplá voda dostane na povrch, môže to spustiť vznik javu El Niño.
El Niño patrí medzi najsilnejšie klimatické javy
El Niño znamená výrazné otepľovanie vody v tropickom Pacifiku. Tento proces dokáže meniť cirkuláciu vzduchu v atmosfére a následne ovplyvniť počasie na veľkej časti planéty. Keď sa El Niño rozvinie, môže mať rôzne dôsledky. V niektorých častiach sveta sa objavujú silné dažde a záplavy, inde sa zvyšuje riziko sucha alebo extrémnych horúčav.
Zmeny sa môžu prejaviť aj v hurikánových sezónach alebo v priebehu zimy na severnej pologuli. Meteorológovia upozorňujú, že ide o jeden z najdôležitejších prírodných javov, ktorý ovplyvňuje globálne počasie v krátkodobom horizonte.
V roku 2026 by sa mohol jav opäť objaviť
Dlhodobé klimatické modely naznačujú, že nová fáza El Niño by sa mohla začať formovať počas roka 2026. Ak bude otepľovanie oceánu pokračovať, existuje dokonca možnosť, že by sa jav mohol zosilniť až do veľmi silnej epizódy. Meteorológovia v takom prípade hovoria o takzvanom jave Super El Niño.
Takéto udalosti sa objavujú len zriedka, no keď nastanú, dokážu výrazne ovplyvniť počasie v mnohých častiach sveta. Silné epizódy El Niño sa v minulosti objavili napríklad v rokoch 1982, 1997 alebo 2015. Každá z nich priniesla výrazné výkyvy počasia, od extrémnych dažďov až po rekordné teploty.
Leto v Európe môže byť teplejšie
Ak sa tento scenár potvrdí, niektoré časti Európy by mohli zažiť teplejšie leto než zvyčajne. Stabilnejšie počasie by mohlo znamenať viac slnečných dní, ale zároveň aj dlhšie obdobia bez výraznejších zrážok. Takýto vývoj môže zvýšiť riziko sucha, najmä v južnej a strednej Európe. Podobné situácie sa už v minulosti objavili počas rokov, keď bol jav El Niño aktívny. Meteorológovia však zároveň upozorňujú, že vplyv El Niño na Európu nie je vždy rovnaký. Počasie na svetadiele ovplyvňuje aj množstvo ďalších faktorov.
Ak by sa predpovede naplnili, zmeny by sa mohli prejaviť aj v strednej Európe vrátane Slovenska. Leto by mohlo byť teplejšie než dlhodobý priemer a častejšie by sa mohli objavovať vlny horúčav. Zároveň sa môžu objaviť aj obdobia suchšieho počasia.
V posledných rokoch sa pritom ukazuje, že Slovensko čelí čoraz častejším výkyvom počasia, ktoré súvisia so zmenami klímy. Treba však zdôrazniť, že ide o dlhodobú predpoveď. Presný priebeh počasia sa môže v nasledujúcich mesiacoch ešte meniť.
Odborníci preto pozorne sledujú vývoj v tropickom Pacifiku. Práve tam totiž vznikajú procesy, ktoré môžu ovplyvniť počasie na veľkej časti planéty. Aj keď je leto ešte pomerne ďaleko, prvé signály už naznačujú, že atmosféra a oceány sa môžu pripravovať na výraznú zmenu. Tá môže v nasledujúcich rokoch ovplyvniť počasie od Ameriky až po Európu.
