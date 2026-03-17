Plnú nádrž nenatankujete: Niektoré pumpy obmedzili predaj, začína to byť vážny problém

Ceny pohonných hmôt idú výrazne hore a miestami sú aj o 15 centov na liter drahšie ako pred týždňom. A to má ešte navyše Slovnaft do dnešného dňa (17. marca) nastavené obdobie samoregulácie a nikto nevie, čo bude zajtra. O postupe má dnes rokovať vláda.
Časť čerpacích staníc na Slovensku však nenakupuje od Slovnaftu a cenám nevedia konkurovať. Niektorí preto obmedzujú predaj, píšu TVNoviny. Ako príklad web uvádza pumpu v Záhorskej Bystrici, ktorá nastavila limit 50 litrov na jedno tankovanie. Takýto limit nepredstavuje u niektorých áut ani jednu plnú nádrž.
Ani jedna nádrž
A ako reaguje vláda? Tá v súčasnosti monitoruje ceny palív a v tejto súvislosti bude zasadať v päťdňových intervaloch. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to v nedeľu povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Opatrenia na zastabilizovanie cien však podľa neho momentálne ešte nie sú potrebné, keďže Slovensko má piate najlacnejšie palivá v rámci Európskej únie.
„Ak to bude aktuálne, budeme sa o tom baviť,“ povedal minister s tým, že v prípade rastu cien môžu byť zavedené cenové stropy alebo znížená spotrebná daň. „To sú legitímne nástroje,“ vyhlásil minister. Na Slovensku však podľa neho zatiaľ cena palív stúpla len o 1,1 percenta, zatiaľ čo v Rakúsku o 17 percent.
