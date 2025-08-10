Prečo si muži chytajú rozkrok na verejnosti? Vedci šokovali tvrdením, že nejde o tabu, ale o úplne normálne správanie

Foto: Freepik/ krakenimages.com

Frederika Lyžičiar
Čo kedysi pôsobilo nevhodne, je dnes znakom pohodlia, istoty či vnútorného napätia.

Na prvý pohľad ide o nenápadné gesto – ruky zastrčené v nohaviciach, no stáva sa z neho čoraz bežnejší jav na verejnosti. Vídať ho v autobuse, vo vlaku, na ulici či dokonca na červenom koberci. Čo však vedie mladých mužov k tomu, aby počas bežného dňa takto upriamovali pozornosť na svoje telo?

Ako uviedol portál dailymail.co.uk, tento trend sa postupne presunul z ulíc až do popkultúry. Objavil sa v textoch piesní, napríklad v hite The Lazy Song z roku 2010, kde Bruno Mars bez ostychu spieva „throw my hand down my pants“ (strčím ruku do nohavíc). Mnohým sa toto správanie zdá odpudzujúce, no odborníci upozorňujú, že za ním môže stáť celý rad faktorov, od psychiky až po zmeny spoločenských noriem.

Tichá reakcia na nervozitu a stres

Podľa experta na reč tela Martina Brooksa ide často o podvedomý mechanizmus zvládania napätia. „Môže to byť náhradná činnosť na spracovanie nervóznej energie,“ uviedol. Niektorí ľudia si hladkajú fúzy, iní hryzú pery či šúpu nechtíky, a ďalší si skrátka siahnu do nohavíc.

Dotyk vlastného tela totiž stimuluje tvorbu oxytocínu, tzv. hormónu lásky, ktorý telo uvoľňuje pri fyzickom kontakte a ktorý prispieva k pocitu bezpečia a upokojenia. Brooks zároveň tvrdí, že ide o kombináciu sebaupokojenia a zvyku, ktorý sa deje často bez vedomého zámeru.

Žeby spôsoby prejavu mužnosti?

