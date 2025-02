Pre lásku prišla o vlastnú tvár. Z príbehu Katie Piper mrazí, brutálny útok jej navždy zmenil telo aj dušu

Katie Piper, mladá modelka zamilovaná do muža, ktorý jej zničil život, sa stala obeťou brutálneho útoku kyselinou. Tento desivý incident ju pripravil o zrak a zmenil jej tvár, no nikdy nezlomil jej ducha. Dnes je Katie symbolom nádeje a silnej ženy, ktorá sa nenechala poraziť a stala sa pre mnohých inšpiráciou.

Katie Piper mala pred sebou sľubnú kariéru modelky a moderátorky, no jej život sa zmenil po stretnutí s mužom, do ktorého sa zamilovala cez sociálne siete. Tento vzťah, ktorý spočiatku pôsobil nevinne, sa však čoskoro zvrtol na niečo oveľa desivejšie. Ako uviedol Plus jeden deň, Daniel Lynch, muž, ktorého spoznala, sa stal na Katie psychicky a emocionálne závislý. Agresívne správanie vyústilo do fyzického napadnutia a znásilnenia, no Katie sa zo strachu o svoju bezpečnosť rozhodla tieto činy polícii neoznámiť. Jej vzťah s Danielom sa stal nočnou morou, ktorá neskončila pri týraní, ale vyústila do niečoho ešte horšieho.

Kyselinový útok a následný boj o život

Všetko vyvrcholilo 3. marca 2008, keď sa jej život zmenil v okamihu, na ktorý nikdy nezabudne. Po mesiacoch prenasledovania a zneužívania sa Daniel rozhodol, že Katie navždy zničí. Na jej útok si najal muža menom Stefan Sylvestre, ktorý ju čakal na ceste.

Keď sa Katie vracala z práce, priblížil sa a polial jej tvár kyselinou sírovou. „Počula som hrozný krik, akoby niekto porážal zviera. Potom som si uvedomila, že som to ja,“ spomína na tento šokujúci zážitok vo svojej knihe Beautiful. Kyselina okamžite poškodila jej kožu, spálila tvár a spôsobila oslepnutie na ľavé oko. Katie bola po útoku prevezená do nemocnice Chelsea and Westminster, kde jej lekári diagnostikovali niekoľko najhorších popálenín, aké doposiaľ videli. Útok stál Katie nielen zrak, ale aj roky rehabilitácie a obrovské množstvo operácií.

Podstúpila množstvo operácii