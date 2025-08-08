Pravidlá odchodu do dôchodku sa zmenili. Ak chcete zistiť, kedy budete môcť ísť do penzie, pomôže šikovná kalkulačka

Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku. Okrem toho musí splniť získanie aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Buď za neho poistné odvádzal zamestnávateľ, ak mal riadny pracovný pomer alebo si ho platil ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo si ho dobrovoľne platil sám, či ho za neho, v určitých prípadoch, odvádzal štát.
Od roku 2025 nastala pri odchode do dôchodku zmena. Ako informovala Sociálna poisťovňa, od roku narodenia poistenca 1967 sa zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviazalo na strednú dĺžku života, teda na štatistický ukazovateľ, ktorý vyjadruje, koľko rokov v priemere očakávame, že sa dožije človek v danom veku. Predošlé ročníky sa riadili prehľadnou tabuľkou, v ktorej bol uvedený ich platný dôchodkový vek.
Ako to funguje?
Sociálna poisťovňa okrem služieb na pobočkách poskytuje aj elektronické služby. Medzi ne okrem poskytovania všeobecných informácií patrí napríklad aj kalkulačka na výpočet dôchodkového veku. Do nej zadáte dátum svojho narodenia, pohlavie a prípadne vyplníte aj údaje o uplatnení starostlivosti o deti a zamestnaní v I. pracovnej kategórii (PK) alebo v službách v I. alebo II. kategórii funkcií (KF). Potom už len stačí kliknúť na tlačidlo „vypočítať“. Kalkulačku nájdete na tomto linku.
Termín na spísanie žiadosti o dôchodok odporúča Sociálna poisťovňa vyhľadať si v predstihu, približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku. Termín si poistenec môže objednať najskôr na deň, keď dovŕši dôchodkový vek alebo kedykoľvek po tomto dni. Termín si môže rezervovať v Rezervačnom systéme pre spísanie žiadosti o dôchodok, ktorý tiež patrí medzi elektronické služby Sociálnej poisťovne.
V prípade, že sa rozhodnete poberať dôchodok skôr, môžete odísť do predčasnej penzie. Na ňu potrebujete získať tiež 15 rokov dôchodkového poistenia a musia vám chýbať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, pričom suma vášho predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
