Pri obci spozorovali dva vlky. Starosta žiada ľudí o zvýšenú opatrnosť

V blízkosti Jedľových Kostolian v okrese Zlaté Moravce boli spozorované dva vlky. Na sociálnej sieti o tom informovala obec.
Spravidla sa človeku vyhýba
Starosta Roman Vojtela požiadal verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. „Zároveň vás chcem poprosiť aj o väčší dohľad nad domácimi zvieratami. Vlk je prirodzene plaché zviera, ktoré sa človeku spravidla vyhýba,“ doplnil starosta.
