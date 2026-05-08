Podnikateľ prišiel o viac ako 87 000 eur: Môže za to chyba na strane banky

Záhadne zmiznuté peniaze sú jednou z najhorších nočných môr. Pre podnikateľa, ktorý prišiel o nemalú sumu, sa však nočná mora premenila na realitu. Ukázalo sa, že pochybila banka.
Ako informuje STVR, podnikateľovi z Nitry zmizli na niekoľko dní z účtu desaťtisíce eur. Banka totiž vykonala operáciu, o ktorú nežiadal a platbu vykonala duplicitne. Banka priznala pochybenie, ktoré malo byť spôsobené aktualizáciou systému.
Banka rýchlo zareagovala
Konateľ spoločnosti SNAIL Peter Máčik podľa STVR popísal, že platbu vo výške vyše 87 000 eur odoslal 27. apríla, peniaze ale boli odrátané až o dva dni neskôr, pričom dovtedy boli v čakajúcich platbách. 30. apríla však bol príkaz na úhradu odpočítaný znova. Konateľ sa na banku obrátil a nevyžiadanú druhú platbu reklamoval. Firma bola pripravená podniknúť aj právne kroky,
Banka reagovala, že v prípade duplicitných platieb sa klienti nemusia obávať a v prípade problémov situáciu promptne rieši. Firma dostala svoje peniaze späť po piatich dňoch.
