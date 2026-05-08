Podnikateľ prišiel o viac ako 87 000 eur: Môže za to chyba na strane banky

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Banka priznala chybu.

Záhadne zmiznuté peniaze sú jednou z najhorších nočných môr. Pre podnikateľa, ktorý prišiel o nemalú sumu, sa však nočná mora premenila na realitu. Ukázalo sa, že pochybila banka.

Ako informuje STVR, podnikateľovi z Nitry zmizli na niekoľko dní z účtu desaťtisíce eur. Banka totiž vykonala operáciu, o ktorú nežiadal a platbu vykonala duplicitne. Banka priznala pochybenie, ktoré malo byť spôsobené aktualizáciou systému.

Ilustračná foto: Unsplash

Banka rýchlo zareagovala

Konateľ spoločnosti SNAIL Peter Máčik podľa STVR popísal, že platbu vo výške vyše 87 000 eur odoslal 27. apríla, peniaze ale boli odrátané až o dva dni neskôr, pričom dovtedy boli v čakajúcich platbách. 30. apríla však bol príkaz na úhradu odpočítaný znova. Konateľ sa na banku obrátil a nevyžiadanú druhú platbu reklamoval. Firma bola pripravená podniknúť aj právne kroky,

Banka reagovala, že v prípade duplicitných platieb sa klienti nemusia obávať a v prípade problémov situáciu promptne rieši. Firma dostala svoje peniaze späť po piatich dňoch.

Podnik na severe Slovenska zdvihol ceny pri platbe kartou. Ľudia platia v hotovosti menej, nie…

