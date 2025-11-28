Práve sa deje: Protikorupčná jednotka zasahuje v kancelárii šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Korupčná kauza na Ukrajine naberá na obrátkach.

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informoval o tom portál Ukrajinska Pravda, píše TASR.

Vyšetrovacie úkony sú schválené a vykonávajú sa v rámci vyšetrovania. O podrobnostiach budeme informovať,“ uviedla SAP na sociálnej sieti Telegram. Reportéri Ukrajinskej Pravdy zachytili, ako najmenej 10 pracovníkov NABU a SAP vstupuje do vládnej štvrte v Kyjeve. Zatiaľ nie je jasné, akého vyšetrovania sa prehliadky týkajú.

Čoskoro padnú prvé obvinenia

Portál Kyiv Independent pripomína, že NABU vyšetruje Jermakove zapojenie v kauze Midas, ktorá sa týka korupcie v ukrajinskom energetickom sektore. Riaditeľ NABU Semen Kryvonos v utorok vyhlásil, že v tomto prípade sa čoskoro objavia noví podozriví a budú vznesené nové obvinenia.

NABU a SAP začiatkom novembra informovali o odhalení rozsiahleho rozkrádania v spoločnosti Enerhoatom, ktorá je prevádzkovateľom ukrajinských jadrových elektrární. Vyšetrovanie sa týka úplatkov vyplatených pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine.

Podozrivý aj Zelenského bývalý partner

Jedným z podozrivých je Zelenského bývalý obchodný partner Timur Mindič, ktorý na poslednú chvíľu ušiel z krajiny. Kauza už stála funkcie dvoch ministrov a prinútila Zelenského urobiť zmeny v riadení energetického sektora.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac