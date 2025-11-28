Práve sa deje: Protikorupčná jednotka zasahuje v kancelárii šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informoval o tom portál Ukrajinska Pravda, píše TASR.
„Vyšetrovacie úkony sú schválené a vykonávajú sa v rámci vyšetrovania. O podrobnostiach budeme informovať,“ uviedla SAP na sociálnej sieti Telegram. Reportéri Ukrajinskej Pravdy zachytili, ako najmenej 10 pracovníkov NABU a SAP vstupuje do vládnej štvrte v Kyjeve. Zatiaľ nie je jasné, akého vyšetrovania sa prehliadky týkajú.
Čoskoro padnú prvé obvinenia
Portál Kyiv Independent pripomína, že NABU vyšetruje Jermakove zapojenie v kauze Midas, ktorá sa týka korupcie v ukrajinskom energetickom sektore. Riaditeľ NABU Semen Kryvonos v utorok vyhlásil, že v tomto prípade sa čoskoro objavia noví podozriví a budú vznesené nové obvinenia.
NABU a SAP začiatkom novembra informovali o odhalení rozsiahleho rozkrádania v spoločnosti Enerhoatom, ktorá je prevádzkovateľom ukrajinských jadrových elektrární. Vyšetrovanie sa týka úplatkov vyplatených pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine.
Podozrivý aj Zelenského bývalý partner
Jedným z podozrivých je Zelenského bývalý obchodný partner Timur Mindič, ktorý na poslednú chvíľu ušiel z krajiny. Kauza už stála funkcie dvoch ministrov a prinútila Zelenského urobiť zmeny v riadení energetického sektora.
