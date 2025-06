Pozvanie na kávu od neho by prijala. Rebeka z Ruže pre nevestu verí, že si majú s Rasťom stále čo vydiskutovať

Účasť v reality šou Ruža pre nevestu priniesla Rebeke Štefekovej veľa zážitkov, ale aj prekvapení. Hoci patrila medzi favoritky, miesto vo finále si napokon nevybojovala.

Ako prezradila pre denník Plus Jeden deň, sklamanie po vyradení nebolo krátkodobé, no s odstupom času sa na všetko pozerá triezvo. Zubná hygienička, ktorá v šou zaujala svojím bezprostredným vystupovaním a zmyslom pre humor, bola Rasťovou favoritkou počas väčšiny epizód. Dokonca sa zdalo, že s ňou ráta až do samotného záveru. Rozhodujúci moment však nastal po návštevách rodín, keď sa Rasťo rozhodol pre Karolínu.

Láska skončila pred finále

„Rebekin zmysel pre humor je super, ale niekedy mi aj ten príde trošku chlapský a taký tvrdší,” vysvetlil Rasťo svoje rozhodnutie, prečo ju krátko pred finále vyradil. Pre Rebeku to bol nečakaný zlom, keďže mala pocit, že medzi nimi vzniká silné puto a bola takmer presvedčená, že postúpi ďalej. Napriek sklamaniu dnes na Rasťa spomína s chladnou hlavou.

Tvrdí, že aj keby mu to s Karolínou nevyšlo, späť by sa k nemu nevrátila. „Na kávu by som s ním určite išla, ale skôr vykomunikovať si veci, na ktoré sme nemali priestor. Už som si dala taký emocionálny odstup,“ vysvetlila s tým, že medzi nimi boli veci, v ktorých by si v reálnom živote jednoducho nerozumeli.

Na nenávistné komentáre bola pripravená