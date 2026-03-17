Pozor na daňové priznania: Pokuty od januára výrazne stúpli, za chybu zaplatíte stovky eur

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok / Unsplash

Dana Kleinová
TASR
Neplnenie daňových povinností vyjde Slovákov draho.

Obdobie podávania daňových priznaní je pre podnikateľov a živnostníkov jedným z najdôležitejších termínov v roku. Správne a včasné splnenie daňových povinností je dôležité aj z pohľadu sankcií. Od 1. januára 2026 sa totiž výrazne zvýšili pokuty za niektoré porušenia daňových povinností, upozornila špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.

V praxi to znamená, že neplnenie základných daňových povinností môže ľudí vyjsť drahšie. „Novelou Daňového poriadku sa upravili spodné aj horné hranice niektorých pokút. Minimálna hranica pokút sa zjednotila na 100 eur, čo predstavuje zvýšenie o 40 eur až 70 eur. Horné hranice zase stúpli až o desiatky tisíc eur,“ priblížil daňový poradca a člen SKDP Peter Schmidt.

Foto: TASR – František Iván

Čo sa stane, ak daňové priznanie nepodáte

Za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote môže v súčasnosti správca dane uložiť pokutu od 100 eur do 30.000 eur. Zvýšili sa aj pokuty v prípade, ak daňovník nepodá daňové priznanie ani v dodatočnej lehote určenej správcom dane vo výzve. „V tomto prípade vzrástla sankcia zo 60 eur na 100 eur a maximálna sankcia z 32.000 eur na 60.000 eur,“ vyčíslil Schmidt.

V aktuálnom období je preto podľa neho vhodné venovať náležitú pozornosť daňovým povinnostiam a zvoliť správny postup. Daňový poradca môže pomôcť nielen so správnym výpočtom daňovej povinnosti, ale aj s tým, aby daňovník splnil všetky zákonné povinnosti načas a vyhol sa tak možným sankciám. „Správca dane je pri určovaní výšky vybraných pokút povinný prihliadať aj na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu, ako aj na index daňovej spoľahlivosti,“ dodal Schmidt.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na severe Slovenska už vraj vyschlo 22 púmp: Niektorí by mohli za tankovanie platiť viac

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
