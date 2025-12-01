Nepáčia sa im témy ani to, kto vypadáva. Diváci Pečie celé Slovensko hovoria o najslabšej sérii, aká tu kedy bola

Foto: Facebook (Pečie celé Slovensko)

Dana Kleinová
Pečie celé Slovensko opäť čelí kritike.

V súčasnosti sledujú diváci piatu sériu obľúbenej cukrárskej šou. Za sebou majú už väčšinu kôl, no na mnohé z nich nereagovali práve najlepšie. Prvýkrát sme vás o kritike šou informovali už na začiatku, no po piatom kole sa jej postupne začalo zbierať viac a viac, až kým v ôsmom kole nehovorili diváci dokonca o podvode.

Predošlú nedeľu diváci rozprávali najmä o Viki, ktorá ukradla šľahačku od Janky. Považovali to za podvod a žiadali, aby vypadla, keďže s úsmevom prijala druhé miesto, čo divákom zdvihlo tlak. Včera sledovali deviate kolo a zdá sa, že napäté emócie v nich ostali. Témou tohto kola bola dovolenka a súťažiaci vytvárali dezerty zo slnečných dovolenkových destinácií.

Diváci nešetrili kritikou

Pekárkou týždňa sa po druhýkrát stala Lenka a na prekvapenie divákov aj súťažiacich sa porotkyne rozhodli, že toto kolo nikoho nevyhodia. Do ďalšieho kola tak postúpilo všetkých päť pekárok, čo potešilo fanúšikov šou, hoci sa našlo aj viacero takých, ktorí mali výhrady. Tie sa nebáli vyjadriť v komentároch.

„Ako… Nezvyknem komentovať, ale toto je najslabší výber pekárov. Videla som všetky série, ale toto je veľká slabota. Ešte tá Lenka a Janka. Ale pani Zuzka by sa mala zobrať domov sama. A tá Viki, no každý týždeň od niekoho niečo pýta. Porotkyne nemali dobré oko na výber súťažiacich,“ zhodnotila diváčka. „Fajn, že ich ostalo 5… Ale už im nedávajte robiť čokolády a chlebíčky, chceme vidieť pečenie! Veď je to Pečie celé Slovensko,“ dodala ďalšia.

„Úroveň pečenia súťažiacich je slabšia oproti predchádzajúcim ročníkom… Ale „šouka“ a zábavný program na nedeľný večer je celkom dobrý…“ písala tretia a štvrtá sa pridala s „Mám rada túto reláciu, ale môj názor je, že toto je najslabšia séria zo všetkých Pečie celé Slovensko. Slabé úlohy a slabé výtvory.“

Mnohí pritom priznávali, že „Táto séria ma najmenej očarila…“ alebo že je to podľa nich „Extrémna nuda.“ Viackrát sa pod príspevkami šou objavil názor, že ide o najslabšiu sériu vôbec. „Milujem túto reláciu, ale tento rok je to veľmi slabé,“ znel komentár. Ďalšia diváčka rovno navrhla: „Tohto roku slabšia úroveň oproti ostatným rokom. Možno by to chcelo pauzu.“

V komentároch sa navyše objavil aj názor, že porotkyne nikoho nevyhodili preto, že najslabšia bola Zuzana a chceli si ju tam nechať dlhšie.

„Tak teraz vymysleli prekvapenie, keď sa vedelo, že Zuzana je už dlhodobo na vyhadzov, dnes celé kolo zlé, toto je jedno veľké nefér voči Janke a Lenke, ktoré idú na maximum a Zuza si povie: A čo ja mám jedno cesto, lebo vie, že jej to prejde. Je mi z toho na grc. A určite je Viki omnoho lepšia ako ona,“ vysvetlila diváčka.

„Ja neviem, no Zuzana celý čas jeden veľký chaos. Pílilo mi uši „ty kokos, ty vole“, bola hrozne hlučná, dnes vyslovene vyrušujúce. Už ju nechajte odísť, lebo ten stres jej nerobí dobre, keď sama cíti, že už mala vypadnúť aj minule. Pod tlakom robí chyby a nestíha s ostatnými. Ešte v prvých kolách bola celkom dobrá,“ pridala sa hneď druhá. Tretia položila veľavravnú otázku: „A tú vašu Zuzku až do finále potiahnete, však?“

„No… Zuzka by bola išla. Minule z nej urobili pekárku týždňa namiesto Janky, ktorej to patrilo a dnes ju zase takto zachránili. Má dievča kus šťastia,“ skonštatovala iná diváčka.

