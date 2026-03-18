Povinnosti seniorov voči poisťovni: Správne nahlásenie informácií chráni váš mesačný dôchodok

Seniori majú aj po odchode na dôchodok isté práva a povinnosti. Nedávno sme vás napríklad informovali o tom, že mnohí nevedia, že si môžu dočasne zmeniť adresu doručovania dôchodku, napríklad ak sú na nejakú dobu odcestovaní a potrebujú v tom čase poberať dôchodok na miestnej pošte alebo napríklad na adrese ich detí.
Tieto údaje poskytujú Sociálnej poisťovni (a v tomto prípade aj pošte) dobrovoľne. Existujú však informácie, ktoré musia oznamovať povinne. Napríklad zmenu priezviska, keďže láska kvitne v každom veku, a novomanželka by sa mala uistiť, že sa jej údaje v systéme zhodujú s novým občianskym preukazom.
Čo musia povinne ohlásiť
Ďalšia informácia, ktorú musia seniori povinne ohlásiť, je napríklad zmena bankového účtu. Ako informuje Sociálna poisťovňa, v prípade, že senior poberá dôchodok na bankový účet a ten sa rozhodne zmeniť, či už si vytvorí nový alebo zmení banku, musí v danej banke vyplniť formulár s názvom Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. Následne tento bankou potvrdený formulár doručí Sociálnej poisťovni.
O poukazovanie dôchodku na účet v banke môže senior požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou. V oboch prípadoch musí následne počkať na písomné oznámenie o vykonanej zmene, ktoré posiela Sociálna poisťovňa.
Dôležité je nezrušiť pôvodný bankový účet skôr, než Sociálna poisťovňa potvrdí, že bude dôchodok posielaný na nový. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku.
Čo sa týka toho, ako dlho potrvá, kým dostanete dôchodok na nový účet, Sociálna poisťovňa upozorňuje: „Maximálne tri mesiace. Tie však treba počítať od dátumu splátky dôchodku nasledujúcej po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť doručená Sociálnej poisťovni. To znamená, že ak bola vaša žiadosť Sociálnej poisťovni doručená napríklad 10. januára a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, dôchodok budete mať vyplatený na nový účet najneskôr 20. apríla daného roku.“
Ďalšia dôležitá skutočnosť, ktorú musia seniori povinne oznámiť, je zmena adresy. Nejde však o riadne nahlásenú adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Tie získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb, a preto ich netreba oznamovať.
Zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate, môžete oznámiť tromi spôsobmi a to:
- neformálnou žiadosťou o zmenu adresy (listom), ktorú doručíte pobočke Sociálnej poisťovne alebo ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo
- prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).
- môžete využiť formulár tu: Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke, zmenu adresy a iné zmeny.
Novú adresu, na ktorej sa zdržiavate, ste povinný nahlásiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní od jej zmeny. Ak to neurobíte, nielenže nebudete dostávať dôležité písomnosti, ale v prípade, ak poberáte penziu prostredníctvom pošty v hotovosti, môže sa stať, že vám ju nebude možné doručiť a dôjde k prerušeniu výplaty.
