Povinnosti seniorov voči poisťovni: Správne nahlásenie informácií chráni váš mesačný dôchodok

Ak meníte účet alebo adresu, Sociálnej poisťovni to oznámte čím skôr.

Seniori majú aj po odchode na dôchodok isté práva a povinnosti. Nedávno sme vás napríklad informovali o tom, že mnohí nevedia, že si môžu dočasne zmeniť adresu doručovania dôchodku, napríklad ak sú na nejakú dobu odcestovaní a potrebujú v tom čase poberať dôchodok na miestnej pošte alebo napríklad na adrese ich detí.

Tieto údaje poskytujú Sociálnej poisťovni (a v tomto prípade aj pošte) dobrovoľne. Existujú však informácie, ktoré musia oznamovať povinne. Napríklad zmenu priezviska, keďže láska kvitne v každom veku, a novomanželka by sa mala uistiť, že sa jej údaje v systéme zhodujú s novým občianskym preukazom.

Čo musia povinne ohlásiť

Ďalšia informácia, ktorú musia seniori povinne ohlásiť, je napríklad zmena bankového účtu. Ako informuje Sociálna poisťovňa, v prípade, že senior poberá dôchodok na bankový účet a ten sa rozhodne zmeniť, či už si vytvorí nový alebo zmení banku, musí v danej banke vyplniť formulár s názvom Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. Následne tento bankou potvrdený formulár doručí Sociálnej poisťovni.

O poukazovanie dôchodku na účet v banke môže senior požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou. V oboch prípadoch musí následne počkať na písomné oznámenie o vykonanej zmene, ktoré posiela Sociálna poisťovňa.

Dôležité je nezrušiť pôvodný bankový účet skôr, než Sociálna poisťovňa potvrdí, že bude dôchodok posielaný na nový. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku.

Čo sa týka toho, ako dlho potrvá, kým dostanete dôchodok na nový účet, Sociálna poisťovňa upozorňuje: „Maximálne tri mesiace. Tie však treba počítať od dátumu splátky dôchodku nasledujúcej po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť doručená Sociálnej poisťovni. To znamená, že ak bola vaša žiadosť Sociálnej poisťovni doručená napríklad 10. januára a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, dôchodok budete mať vyplatený na nový účet najneskôr 20. apríla daného roku.“

Ďalšia dôležitá skutočnosť, ktorú musia seniori povinne oznámiť, je zmena adresy. Nejde však o riadne nahlásenú adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Tie získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb, a preto ich netreba oznamovať.

Zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate, môžete oznámiť tromi spôsobmi a to:

Novú adresu, na ktorej sa zdržiavate, ste povinný nahlásiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní od jej zmeny. Ak to neurobíte, nielenže nebudete dostávať dôležité písomnosti, ale v prípade, ak poberáte penziu prostredníctvom pošty v hotovosti, môže sa stať, že vám ju nebude možné doručiť a dôjde k prerušeniu výplaty.

Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €

