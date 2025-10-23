Považovala sa za neschopnú matku. Katka Koščová úprimne prehovorila o materstve, vraj deťom dlží veľmi veľa

Katka Koščová

Foto: Instagram (katarina.koscova)

Jana Petrejová
Opäť prekvapila svojou pravdovravnosťou.

Víťazka prvej SuperStar ja zástankyňou prirodzenosti. Pôsobí skromne, pokorne a zároveň sa nebojí prehovoriť o čomkoľvek. Ako jedna z mála už neraz otvorila tému, o ktorej mnohí mlčia. Tentokrát priznala niečo, čo by sa neodvážila vysloviť žiadna matka.

Speváčka Katka Koščová zvykne často ukazovať svojim fanúšikom na sociálnej sieti súkromný život, ktorý si užíva so svojou rodinkou. Každodenné radosti nachádza v maličkostiach, ktoré by si inak v dnešnom svete mnohí nevšimli. Zvolila si skromný život mimo ruchu mesta so svojím mužom a dvomi dcérkami, z ktorých jedna má 7 a druhá 12 rokov. V novom rozhovore pre podcast Magnoli Universe prezradila niečo o umeleckej tvorbe, dojatiach, výčitkách i terapiách.

Pozorovala svojho muža, ako sa stará o deti

Umelkyňa šokovala úprimnými slovami o svojich deťoch a materstve. Podľa jej slov to u nej nebolo až také ružové, ako prezentujú mnohé iné matky. Ona sa však nebála o tom prehovoriť a priznať, že má dlhy voči svojim deťom. „Keď sa bavíme o tom, že či niekomu niečo dlžím a hovorím teda, že nedlžím nikomu nič, len samej sebe, tak nie je to úplne pravda,“ vyšla s pravdou von Katka.

Následne porozprávala o svojich emóciách, ktoré ňou lomcovali počas materstva. „Mám pocit, že mám dlh voči mojim deťom práve tým, že vlastne tie prvé roky ich života mám totálne zahmlené. Nevládala som nič a pripadala som si ako úplne neschopná matka,“ zdôraznila odvážne speváčka, ktorá mala po boku svojho vyvoleného. Ten jej pomáhal, aj čo sa týka detí.

„Pozorovala som môjho muža, ktorý je taký schopný v mnohých ohľadoch, ako sa o tie deti staral a ja som mala pocit, že to celé pozorujem z diaľky, ako keby som im do toho nechcela zasahovať,“ pokračovala Katka, ktorá nechcela, aby si na ňu deti príliš zvykali, a potom by to bolo pre ne ťažké, keby nebola pri nich.

S odstupom času si uvedomuje veľa vecí. „Dlžím im oveľa viac blízkosti a oveľa viac seba a niekedy premýšľam, či sa mi podarí splatiť im ten dlh,“ dodala speváčka o svojich deťoch.

