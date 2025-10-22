Nezničí ich dážď ani vietor. Toto sú 4 účesy odolné voči nepriaznivému počasiu a vy budete zároveň štýlové

Každá žena to už aspoň raz vo svojom živote zažila. Dala si záležať na svojej korune krásy a vykúzlila z vlasov pekný elegantný účes, no stačilo stráviť pár minút v sychravom daždivom počasí, aby sa všetko zmenilo. Hriva nadobudla kontúry vrabčieho hniezda a poletujúcich pramienkov.
Nemusíte mávnuť rukou nad svojimi vlasmi zakaždým, keď vonku prší a vyzerá to tak, akoby sa všetci čerti ženili. Môže sa zdať, že udržanie si bezchybnej koruny krásy v nepriaznivom počasí je náročné, no ak zvolíte jeden z nasledujúcich účesov, počasie nebude mať šancu, ako píše Flawless Hair.
Nízky drdol
Ovládnite eleganciu s elegantným nízkym drdolom. Ponúka sofistikovanosť a kontrolu v nepriaznivom počasí. Skombinujte ho s výraznými náušnicami pre elegantný vzhľad. Tento štýl udržiava vlasy upravené a zaisťuje elegantný vzhľad aj v tých najbúrlivejších dňoch.
