Potravinári bijú na poplach: Únia žiada štát o pomoc, inak budeme ešte viac závislí od dovozu

Foto: TASR/DPA

Dana Kleinová
SITA
Dovozové saldo dosiahlo rekord a slovenská výroba stráca konkurencieschopnosť.

Domáci potravinársky priemysel sa dostáva do čoraz zložitejšej situácie. Bez rýchlych a adresných opatrení zo strany štátu bude Slovensko ďalej strácať vlastnú výrobnú kapacitu, pracovné miesta aj schopnosť zásobovať trh slovenskými potravinami. Upozornila na to po valnom zhromaždení Únia potravinárov Slovenska s tým, že sa to deje v čase, keď EÚ čelí globálnym, klimatickým a energetickým hrozbám vrátane zvyšovania cien v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Jedným z najvýraznejších signálov zhoršujúcej sa situácie v poklese podielu slovenských potravín na domácom trhu je podľa potravinárov vývoj zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami. Pripomenuli, že pasívne saldo sa v roku 2025 prehĺbilo na rekordných -2,88 miliardy eur, pričom dovoz potravín na Slovensko dosiahol viac ako 8,26 miliardy eur. Pre porovnanie, v roku 2015 bolo saldo zahraničného obchodu vo výške -1,1 miliardy eur.

Ilustračná foto: Pexels

Chcú stabilitu potravinárskeho priemyslu

Podľa potravinárov tento trend znižuje pridanú hodnotu vytvorenú na Slovensku z dôvodu vývozu surovín a dovozu spracovaných potravín a zároveň zvyšuje zraniteľnosť trhu voči výkyvom cien a dostupnosti potravín zo zahraničia.

„Ak chceme udržať domácu výrobu potravín a pracovné miesta v regiónoch, potrebujeme zlepšiť podmienky pre slovenských potravinárov. Bez investícií do modernizácie a finalizácie výroby potravín a férovejších vzťahov v dodávateľskom reťazci sa konkurencieschopnosť slovenského potravinárstva výrazne nezlepší. Potraviny vyrábame na európskom trhu, ktorý je stále viac vystavený rôznym globálnym nástrahám. Práve preto je ďalšia pomoc štátu v podobe adresných opatrení kľúčová,“ uviedla Únia potravinárov Slovenska.

Únia potravinárov Slovenska na valnom zhromaždení podporila viaceré kľúčové kroky na dosiahnutie stability potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Dôležitá je podľa nich podpora nákupu a spotreby slovenských potravín prostredníctvom verejných inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv. Zaviesť by sa podľa potravinárov mala aj systémová štátna marketingová podpora potravín vyrobených na Slovensku, ktorej cieľom má byť zvýšenie podielu domácich potravín na pultoch obchodov.

Požadujú investície na zlepšenie produktivity a konkurencieschopnosti

Potravinári tiež požadujú investičný impulz do potravinárskej výroby na modernizáciu technológií, automatizáciu, digitalizáciu a zvyšovanie pridanej hodnoty spracovania na Slovensku.

„Bez reálnych investícií sa nezlepší produktivita ani cenová konkurencieschopnosť a Slovensko bude naďalej zaostávať. Únia potravinárov Slovenska očakáva, že podpora investícií bude nastavená tak, aby bola využiteľná pre všetky fungujúce potravinárske podniky s rýchlejším vyhodnocovaním a jednoduchšími pravidlami, ktoré prinesú merateľný efekt v raste výroby a v nahrádzaní dovozu domácou produkciou,“ uviedli potravinári s tým, že podpora potravinárskeho priemyslu má byť dôležitou súčasťou pripravovaného Národného a regionálneho partnerského plánu. Zasadzujú sa tiež za presadzovanie férovosti v obchode s potravinami, ktorá je podľa nich základným predpokladom toho, aby domáci výrobcovia vedeli plánovať výrobu, udržať zamestnanosť a investovať.

„V roku 2026 očakávame posun ku konkrétnym opatreniam, ktoré prinesú viditeľný výsledok: vyšší podiel slovenských potravín v obchodoch, investície, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť výroby na Slovensku a férovejšie obchodné podmienky,“ uviedli potravinári s tým, že sú pripravení rokovať s vládou i príslušnými ministerstvami o konkrétnych riešeniach na podporu potravinárskeho priemyslu.

Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka

