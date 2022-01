Pôsobia ustrice skutočne ako afrodiziakum? Vedci prezradili, či ich konzumácia spôsobuje väčšiu nadržanosť

Niektorí ľudia sú ochotní urobiť čokoľvek pre to, aby si trochu okorenili život. Je však naozaj jedenie ustríc vhodným riešením? Vedci prezradili, či po konzumácii slizkého morského živočícha budete naozaj viac nadržaní.

Naozaj ustrice podporujú libido?

O ustriciach sa už dlho hovorí, že podporujú libido. Je to však naozaj tak? Alebo ide len o marketingový ťah či zvláštnu nepravdivú radu, akých nájdete na internete, ale aj v časopisoch neúrekom? Za myšlienkou, že ustrice podporujú libido, sa ukrýva trochu dlhší príbeh.

Ako píše portál IFL Science, hovorí sa, že ustrice jedli už rímski panovníci. Z iných príbehov sa zas dozviete, že slávny zvodca Giacomo Casanova každé ráno konzumoval desiatky ustríc, aby sa pripravil na zvyšok dňa.

V priebehu desaťročí sa z času na čas objaví štúdia, v ktorej vedci s istotou tvrdia, že by ste mali okamžite začať jesť ustrice. Avšak nikdy to nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ustrice sú ospevované najmä kvôli množstvu zinku, ktorý obsahujú. Menej ako 100 gramov ustríc obsahuje až 74,1 miligramu zinku, čo predstavuje 673 % dennej dávky minerálu, ktorú človek potrebuje.

Dôležitá je vyvážená strava

Zinok je nevyhnutný pre zdravé sexuálne fungovanie a plodnosť mužov. Podľa niektorých štúdií konzumácia zinku zvyšuje kvalitu spermií. Podľa iných zas nízka hladina tohto minerálu v tele zapríčiňuje pokles hladiny testosterónu. To môže zapríčiniť abnormalitu spermií. A je predsa známe, že nízka hladina testosterónu môže zapríčiniť množstvo ďalších ťažkostí a vplýva aj na libido.

Testosterón však ovplyvňuje libido nielen u mužov, ale aj u žien, keďže sa tvorí aj v ich tele. Vo všeobecnosti lastúrniky (nielen ustrice) obsahujú aj veľké množstvo kyseliny D-asparágovej, informuje štúdia publikovaná prostredníctvom PubMed. Je to aminokyselina, ktorá podporuje tvorbu hormónov v mozgu, podporuje teda aj produkciu testosterónu. Neexistujú však takmer žiadne dôkazy, ktoré by ukazovali, že konzumácia ustríc priamo podporuje libido či výkonnosť v posteli.

Podľa odborníkov by sme sa skôr mali dlhodobo spoliehať na vyváženú stravu a nie na to, že nám pomôže konzumácia veľkého množstva jednej potraviny, v tomto prípade ustríc. Ak sa teda chystáte na rande, nespoliehajte sa na to, že vám ustrice pomôžu ohúriť partnerku. Samozrejme, môžu mať účinok v podobe placebo efektu. Ak vám teda ustrice chutia, pokojne si ich doprajte, avšak s mierou.