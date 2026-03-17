Posledný boj v nemocnici prehrala: Hviezda Clash of the Stars Mína zomrela po tragickej nehode

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Srdce jej zlyhalo štyrikrát a youtuberka podľahla ťažkým zraneniam.

Česká youtuberka Dominika Elischerová dnes v noci zomrela. Tragická správa prišla z Thajska krátko po tom, ako bolo oznámené, že bojuje v nemocnici o život. Nakoniec zraneniam podľahla.

Ako informoval portál Blesk.cz, influencerku mal zraziť nákladiak. O jej zdravotnom stave fanúšikom poskytovali informácie prostredníctvom sociálnych sietí jej mama a Samir Margina, ktorý mal byť aj svedkom nehody. „Mína mala nehodu, bojuje o život… prosím, modlite sa,“ stálo v jednom z príspevkov. Štyrikrát jej pritom malo zlyhať srdce až nakoniec zraneniam podľahla.

Správu o jej smrti potvrdil CLASH MMA na Instagrame. V príspevku oznámili: „S hlbokým zármutkom musíme oznámiť, že Dominika svoj posledný boj v nemocnici, bohužiaľ, prehrala…“

 

Následne sa s influencerkou, ktorá vystupovala pod prezývkou Mína, rozlúčili so slovami: „Je nám to nesmierne ľúto. Trhá nám to srdce. Odišla naša zápasníčka, moderátorka, kamarátka a predovšetkým súčasť našej rodiny. Dúfame, že sa na nás budeš pozerať zhora a ďalej nás strážiť. Na tvoj smiech, pozitívnu energiu a bojovnosť nikdy nezabudneme. Bola si a navždy budeš skvelá. Myslíme na teba. Navždy zostávaš v našich srdciach. Úprimnú sústrasť celej rodine.“

Zomrel filmový velikán Marian Urban: Producent hitu Rivers of Babylon a Papierových hláv navždy odišiel

