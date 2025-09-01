Posledné letné dni sú tu: Užite si 30 °C, kým sa dá. V tento deň príde zmena, blíži sa studený front, opäť prinesie dážď

Foto: SITA (Jana Birošová)

Nina Malovcová
Po víkendových búrkach dorazilo slnečné počasie.

Na Slovensku sa dnes oficiálne začal nový školský rok a sprevádza ho ideálne počasie. Ráno síce viaceré regióny zahalila hmla či nízka oblačnosť, no tá sa postupne rozplynula a prvý september sa nesie v znamení slnečnej oblohy a príjemných teplôt. Po víkendových búrkach tak nastala zmena, ktorá poteší nielen školákov, ale aj všetkých, čo si chcú užiť ešte posledné náznaky leta.

Ako uvádza portál iMeteo, v priebehu dnešného dňa bude prevládať prevažne slnečné počasie s malou oblačnosťou. Prehánky sa vyskytnú už len ojedinele, a to najmä na strednom Slovensku a Spiši.

Prvý školský deň vo veľkom štýle

Denné teploty dnes vystúpia na +24 °C až +29 °C. Na Orave je o niečo chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov sa teploty pohybujú len okolo +16 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, miestami severný s rýchlosťou 3 až 7 m/s.

Foto: Unsplash

Ešte v nedeľu priniesol studený front do viacerých regiónov búrky a lejaky. Najviac zasiahnuté bolo stredné Slovensko a časť Nitrianskeho kraja, kde udreli prvé blesky už krátko popoludní. Dnes je však situácia odlišná, ovzdušie sa stabilizovalo a september odštartoval oveľa pokojnejšie.

Utorok ešte prinesie leto

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude zajtra spočiatku jasno až polojasno. Počas dňa však pribudne oblačnosť a najmä v západnej polovici sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.

Najvyššie denné teploty dosiahnu 25 až 30 °C, na severe bude o niečo chladnejšie. Vietor bude slabý, popoludní sa na západe zmení na severozápadný.

V stredu už dorazí front

Streda prinesie výraznejšiu zmenu. Bude oblačno až zamračené, miestami aj s výdatnejšími zrážkami. Na viacerých miestach sa očakávajú prehánky alebo dážď a ojedinele aj intenzívnejšie búrky. Teploty sa budú pohybovať medzi 23 až 28 °C, v Žilinskom kraji len okolo 21 °C. Vietor zostane slabý, pri búrkach sa prechodne zosilní.

Ilustračné foto: Pexels

Leto sa lúči

Dnešný prvý september vyšiel s počasím na jednotku, no už v najbližších dňoch sa ukáže, že september je predsa len jesenný mesiac. Ranné hmly, viac dažďa a nižšie teploty prinesú postupný prechod z leta do jesene.

