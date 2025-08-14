Poskytovali prvú pomoc poslankyni, bolo ich v pléne menej: Opozícia trvá na konci Šaška, kritizuje priebeh schôdze

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Opozícia kritizuje neotvorenie schôdze.

Opozícia kritizuje, že parlamentná schôdza k jej návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa pre uznášanianeschopnosť neotvorila. Poukazuje na absenciu koaličných poslancov. Hovorí o nedemokratických praktikách.

Šaška opätovne kritizuje za tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek. Trvá na jeho konci v ministerskom kresle. Uviedli to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR novinárom v parlamente.

PS: Minister zlyhal a nemá čo robiť vo funkcii

„Koaliční poslanci nechcú pracovať, nechcú vysvetľovať podozrenia, ktoré vznikli,“ poznamenal poslanec Oskar Dvořák (PS). Ministrovi zdravotníctva vyčítal, že koaličných poslancov nepresvedčil, aby sa na rokovaní zúčastnili. „Ak by bol slušný alebo by rešpektoval parlamentarizmus, tak mohol svojim kolegom povedať, že nech schôdzu otvoria a umožnia diskusiu, nech môže všetko priamo v pléne NR SR obhájiť,“ povedal.

Pripomenul, že vo veci tendra stále nie je zodpovedané množstvo otázok a „kauza“ nie je ukončená. „Bude nás čakať ešte druhý tender. Zlyhal v prvom tendri. Buď mu išli veľké ‚hlasácke‘ kšefty popod nos, alebo je taký babrák, že si to nevšimol. Takýto človek na svojom mieste, na ministerskom poste, nemá čo hľadať,“ okomentoval.

SaS: Parlamentná demokracia prestala fungovať

Aj poslanci za SaS kritizovali, že sa schôdzu pre neúčasť koaličníkov nepodarilo otvoriť. Upozornili na to, že stále neboli prerokované ani ďalšie opozičné návrhy. „Parlamentná demokracia v tomto momente prestala fungovať,“ podotkla Mária Kolíková (SaS). Vyjadrila sa aj k otázkam, prečo sa na schôdzi nezúčastnila celá opozícia.

Poukázala na to, že aj keby prišli všetci, odvolávanie by sa pre absenciu koaličných zákonodarcov neuskutočnilo. Informovala tiež o tom, že pri prvom pokuse o otvorenie schôdze ich bolo menej, pretože viacerí poskytovali prvú pomoc opozičnej poslankyni.

Rokovanie sprevádzal nečakaný incident

Štvrtkové rokovanie Národnej rady SR (14. augusta) sprevádzala aj nečakaná udalosť. Opozičnej poslankyni Ingrid Kosovej z Progresívneho Slovenska prišlo nevoľno priamo v garáži parlamentu. Podľa informácií TV Markíza na miesto okamžite prišla záchranná zdravotná služba, ktorá ju s bolesťami chrbta previezla do Univerzitnej nemocnice v bratislavskom Starom Meste. Informáciu pre televíziu potvrdil hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolješík.

„Operačné stredisko ZZS vyslalo 1xRZP do garáží v Starom Meste. Záchranári previezli s bolesťami chrbta 50-ročnú ženu do UNB v Starom Meste,“ uviedol.Podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) bola o zdravotných problémoch Ingrid Kosovej upovedomená aj predsedajúci schôdze Richard Raši (Hlas-SD).

Napriek tomu nechal parlament hlasovať o otvorení schôdze, hoci viacerí poslanci v tom čase poskytovali Kosovej prvú pomoc. „Aj keby som rátala poslankyňu, ktorej bola privolaná záchranná služba, tak by sa to nepodarilo otvoriť. Je však veľmi zvláštne, že schôdza sa otvárala napriek tomu, že v pléne neboli ďalší opoziční poslanci, ktorí jej poskytovali prvú pomoc,“ dodala Kolíková.

Hnutie Slovensko: Koalícia sabotuje schôdzu, lebo sa bojí pravdy

Hnutie Slovensko zase skonštatovalo, že vládna koalícia sabotovala schôdzu, pretože sa bojí pravdy. „Boja sa počúvať to, čo vie už aj malé dieťa na Slovensku, že Šaško, Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a prezident Peter Pellegrini s ich sponzormi v pozadí Hlasu chceli urobiť jeden obrovský megapodvod s tendrom na záchranky,“ vyhlásil poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Apeloval na odchod Šaška z ministerského postu. Tvrdí, že na štvrtkovej koaličnej rade sa bude diskutovať iba o tom, ako financie z tendra rozdeliť nanovo medzi viacerých sponzorov. „Jediná úloha štvrtkovej koaličnej rady je, aby vymysleli, ako si idú dve miliardy eur rozdeliť medzi svojich sponzorov a oligarchov,“ uzavrel.

Odvolávanie sa presúva na september

Poslanci nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva. Schôdzu sa im pre uznášanianeschopnosť nepodarilo otvoriť. Odvolávanie Šaška by tak mali riešiť až na riadnej schôdzi v septembri, do ktorej programu by sa mal návrh zaradiť. Návrh na odvolanie ministra podala opozícia.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Šaško v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu (13. 8.).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chodí nahý po štyroch, správa sa ako zver: Obyvateľov v meste na Gemeri má terorizovať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac