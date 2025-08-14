Chodí nahý po štyroch, správa sa ako zver: Obyvateľov v meste na Gemeri má terorizovať záhadná bytosť, každú noc hliadkujú

Život niekedy píše naozaj zvláštne príbehy, ktoré majú vďaka internetu potenciál stať sa nesmrteľnými. Jeden taký sa aktuálne odohráva aj v Revúcej, konkrétne v časti Strmá, kde sa posledné dni deje čosi, čo by pokojne mohlo byť úvodom hororu alebo súčasťou strašidelných príbehov či rôznych legiend.
Miestni hovoria o vysokom, štíhlom mužovi, ktorý sa po nociach potuluje ulicami úplne nahý a po štyroch. Niektorí tvrdia, že ho videli na vlastné oči, iní o ňom len počuli. Podľa svedkov má takmer dva metre, bielu pokožku a pohybuje sa skôr ako divá zver, než ako človek. O prípade informujú Noviny.
Bez akéhokoľvek dôkazu
Jeden z miestnych opisuje, ako sa zjavil pri bytovkách, čupol si na štyri, mlčky pozeral a potom zmizol. Iný hovorí, že bez jediného dotyku preskočil dvojmetrový plot, čo by obyčajný človek nikdy nedokázal. Fotku či video však nemá nikto. Vraj kým človek vytiahne mobil, postava sa stratí v tme.
Na sociálnych sieťach sa už šíria porovnania s podobným prípadom spred roka z okolia Košíc, no či ide o rovnakého muža, nikto nevie. Polícia po viacerých výjazdoch nenašla žiadnu podozrivú osobu ani dôkaz na kamerách. Miestni chlapi však nezložili zbrane. Podľa vlastných slov sa každú noc zhromaždia, rozostavia sa pri lese a poliach a čakajú, či sa záhadný návštevník opäť ukáže. Zatiaľ bez úspechu, ale ak sa objaví, vraj už budú pripravení.
Otázkou však zostáva, či ide o skutočného človeka, ktorý z nejakého dôvodu žije ako zviera, alebo len o lokálnu legendu, ktorá sa v tme a cez sociálne siete nafúkla. Možno je to tulák, možno niekto so psychickými problémami, alebo len svojský vtipkár, ktorý sa zabáva na účet Revúčanov.
