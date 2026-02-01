Populárna aplikácia už nemusí byť zadarmo: Meta chystá pre Európu zmenu, ktorá zasiahne milióny ľudí

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Bezplatné používanie v Európe môže skončiť už čoskoro.

Používajú ju milióny ľudí každý deň a doteraz fungovala bez väčších zásahov do peňaženiek používateľov. Teraz sa však črtá zmena, ktorá môže prepisovať dlhoročné zvyky. Populárna komunikačná aplikácia sa v Európe pripravuje na nový model, v ktorom už bezplatné používanie nebude samozrejmosťou.

Na pripravované zmeny upozornil portál Android Authority, ktorý si všimol nové odkazy priamo v kóde najnovšej beta verzie aplikácie WhatsApp. Objavujú sa v ňom zmienky o platenom predplatnom, ktoré má reklamy úplne skryť. Spoločnosť Meta pritom už v minulom roku začala testovať zobrazovanie reklám v sekcii Aktuality a v Stavoch, čo naznačuje, že nejde o krátkodobý experiment.

Používatelia si budú musieť vybrať

Nový model má fungovať pomerne jednoducho. WhatsApp zostane dostupný aj bez mesačného poplatku, no výmenou za to sa používateľom budú zobrazovať cielené reklamy. Druhou možnosťou má byť predplatné, ktoré reklamy odstráni. Jeho cena sa má pohybovať približne na úrovni 4 eur mesačne.

Ilustračná foto: Pexels

Zmeny sa majú týkať najmä krajín Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Práve v týchto regiónoch totiž platí prísna legislatíva, ktorá vyžaduje, aby mali používatelia možnosť odmietnuť zber osobných údajov na reklamné účely. Meta už podobný model zaviedla pri Facebooku a Instagrame.

Pokuta od Bruselu urýchlila zmeny

Minulý rok udelila Európska komisia spoločnosti Meta pokutu 200 miliónov eur za model označovaný ako „súhlas alebo platba“. Používatelia si v ňom museli vybrať medzi zdieľaním osobných údajov alebo platením za používanie služieb bez reklám. Regulátori však rozhodli, že takýto prístup nie je v súlade s pravidlami EÚ.

Výsledkom je povinnosť model upraviť a ponúknuť riešenie, ktoré bude zodpovedať Aktu o digitálnych trhoch. Pripravované zmeny na WhatsAppe tak môžu byť priamym dôsledkom tohto rozhodnutia.

Meta chce viac platených služieb

Reklamy a predplatné nemusia zostať jedinými novinkami. Meta zvažuje spustenie ďalších platených funkcií naprieč svojimi aplikáciami vrátane Facebooku, Instagramu a WhatsAppu. Tieto služby majú byť oddelené od Meta Verified a majú pomôcť pokryť rastúce náklady, najmä na vývoj umelej inteligencie.

Spoločnosť nedávno investovala približne dve miliardy dolárov do singapurského vývojára AI agentov Manus. Podľa odborných médií by práve tieto systémy, schopné samostatne plánovať a vykonávať úlohy, mohli v budúcnosti tvoriť základ nových platených funkcií.

