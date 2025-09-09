Poľsko prijíma radikálne opatrenia: Tusk ohlásil zatvorenie hranice s Bieloruskom, avizoval aj cvičenia armády so spojencami

Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred rokovaním vlády oznámil, že v súvislosti so začiatkom rusko-bieloruských vojenských cvičení Zapad Poľsko v noci zo štvrtka na piatok uzavrie hranice s Bieloruskom. Uzavreté budú aj železničné priechody. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Čelíme čoraz väčšiemu počtu provokácií z východu. Preto vo štvrtok večer uzavrieme hranicu s Bieloruskom,“ napísal poľský premiér na sieti X.
Cvičenia Zapad majú agresívny charakter
Tusk zdôraznil, že manévre sa začnú v piatok na území Bieloruska pri poľskej hranici a majú agresívny charakter. Podľa jeho slov ich scenár zahŕňa aj simuláciu útoku na Suvalský koridor. Dodal, že Poľsko čelí aj ďalším provokáciám zo strany Ruska a Bieloruska doma i v zahraničí. „Reakciou budú cvičenia poľskej armády a spojeneckých síl,“ uviedol Tusk.
