Poľka, ktorá sa falošne vydávala za Maddie McCann, je zlomená: Ľudí žiada o peniaze na terapiu a právnika

Prípad zmiznutého dievčatka, Madeleine McCann, je známy po celom svete. Nedávno sa do médií dostala mladá Poľka, ktorá tvrdila, že práve ona je zmiznutá Maddie. Testy DNA však potvrdili opak, pričom teraz žiada peniaze na terapiu, právnikov a nový začiatok, píše LAD Bible.

O tom, že 21-ročná žena z Poľska nie je skutočne Madeleine McCann, sa presvedčila len začiatkom apríla, kedy prišli oficiálne výsledky testov DNA. Tie ukázali, že pôvod mladej Julie Wandelt je na 100 % z Poľska a teda nemá zhodu s rodičmi zmiznutej Maddie, ktorá je nezvestná od roku 2007.

Julia si na Instagrame založila dnes už neexistujúci účet s názvom @iammadeleinemccann, ktorý si pomerne rýchlym tempom vybudoval veľkú základňu fanúšikov a sledovateľov. Zatiaľ čo jedna skupina ju podporovala a verila jej, druhá sa z nej vysmievala a kritizovala ju, aby svojimi výmyslami nespôsobovala bolesť rodičom a rodine Maddie.

Peniaze najprv nechcela, teraz si založila účet na podporu

Testy ukázali, že teda ona nie je zmiznutá McCann, ktorú všetci hľadajú. Po tomto šoku, ktorý mladá Poľka prežila, sa rozhodla založiť si nový účet, tentokrát s menom @amijuliawandelt, na ktorom uverejňuje svoje dojmy a myšlienky z posledných dní a udalostí.

Okrem toho, že sa v príspevkoch vyjadruje k sexuálnemu násiliu, tlaku od médií či kritike, nedávno zverejnila aj link na populárnu platformu GoGetFunding, ktorá sa využíva k finančnej podpore rôzneho charakteru. Julia si tento fundraising založila údajne pre to, lebo jej to poradili ľudia. Spočiatku nemala záujem o peniaze ostatných, aj keď jej ich ponúkali vo veľkom.

Vyzbierala už stovky eur

Napokon sa tak dala „nahovoriť“ a založila si účet, kde ľudí prosí o peniaze, za ktoré by si mohla zaplatiť právne poradenstvo, terapiu a pomôcť si všeobecne postaviť sa na nohy, keďže zistenie, že nie je hľadaná Maddie McCann, ju zlomilo. Ako sama tvrdí, za posledné týždne sa stretla s mnohými klamstvami o svojej osobe a teraz sa chce vrátiť do bežného života, do školy a podobne.

Na jej účte bolo v čase písania článku už 391 eur, pričom väčšina podporných darov prichádza vo výške od 25 do 55 eur.