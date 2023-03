Zvrat v prípade Poľky, ktorá tvrdí, že je zmiznutá Maddie McCann: Analýza ich tvárí priniesla šokujúci výsledok

Pred mesiacom sa na sociálnych sieťach stala virálnou istá Poľka, ktorá tvrdila, že by mohla byť zmiznutou Madeleine McCann. Spomenula viacero zvláštnych dôkazov, ktoré by jej teóriu mohli potvrdzovať. Odvtedy sa okolo nej zomlelo množstvo vecí. Podľa najnovších informácií analýza rozpoznávania tváre túto jej teóriu s veľkou pravdepodobnosťou vyvrátila, píše New York Post.

„Myslím si, že som možno Madeleine. Potrebujem test DNA,“ zdôverila sa Julia Wendell (niektoré zdroje uvádzajú aj Wandelt či Faustyna) a stala sa na Instagrame virálnou. Jej účet „@iammadeleinemccan“ sa rozrastal raketovou rýchlosťou, no dnes ho už na sociálnej sieti nenájdete.

Je to takmer nemožné

Okrem iného na ňom porovnávala aj svoje fotografie so zmiznutou Madeleine či jej rodičmi. Teraz sa na ne pozrela aj švajčiarska spoločnosť AVA-X, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním tváre. Ako vysvetľuje Mirror, nejde o len tak nejakú technológiu, ale používa sa pri identifikácii nezvestných ľudí. A prišla so svojím záverom, ktorý možno niekoho prekvapí a iných ani veľmi nie.

New York Post citoval s odvolaním na Blick slová zakladateľa spoločnosti, ktorý uviedol, že je takmer nemožné, aby Julia a Madeleine boli tá istá osoba.

Žiadna zhoda

Najprv porovnali Juliine fotografie z detstva s jej aktuálnou podobou. Ako sa dalo čakať, tie ukázali zhodu. Keď však tento proces zopakovali s fotkou malej Maddie, neobjavila sa žiadna zhoda.

Ako to naozaj s Poľkou Juliou je, zatiaľ zostáva záhadou. Podľa šéfa spoločnosti, ktorá túto analýzu vykonala, až na 90 % nie je Julia a Maddie jedna a tá istá osoba, čo znamená, že je to veľmi nepravdepodobné.