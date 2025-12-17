Politológ Štefančík v 1 na 1: Nech Fico, Gašpar a Kaliňák napíšu, že sa ich zákony netýkajú. Bolo by to jednoduchšie

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom v relácii interezu 1 na 1 bol tentoraz politológ Radoslav Štefančík.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.

Záver roka 2025 bol na politickej scéne dramatický. Poslanci narýchlo prelomili veto prezidenta k zákonu o rušení Úradu na ochranu oznamovateľov, parlament rovnako schválil novelu trestného zákona, ktorá výrazne mení postavenie tzv. kajúcnikov. Opozícia hovorí o ďalšej noci dlhých nožov, keď bol podrezaný právny štát.

Politológ Radoslav Štefančík kritizuje aj správanie poslancov v parlamente. Tvrdí, že fyzickými potýčkami, alkoholom či drogami v parlamente sa približujeme ku krajinám tretieho sveta. Zároveň si myslí, že pravidlá rokovacieho poriadku sa musia sprísniť.

S moderátorkou Karolínou Piliarovou diskutovali aj o konflikte medzi prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom. Šéf vlády prezidentovi po vetovaní zákona o rušení Úradu na ochranu oznamovateľov odkázal, že ho v ďalších voľbách ako prezidenta nepodporí, že sa dal na stranu opozície a že nevie, ako chutí 8 mm guľka. Podľa Štefančíka premiér mieša svoju osobnú traumu s výkonom moci a považuje to za mimoriadne nebezpečné. Zároveň uvádza, že nerozumie, prečo ho nikto z blízkych spolupracovníkov neusmerní. 

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom, politológom Štefančíkom, v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

