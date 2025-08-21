Politici si uctili pamiatku Anny Záborskej: Aj keď boli tvrdé oponentky, Bittó Cigániková jej venovala dojemný odkaz

Nina Malovcová
Cigániková ocenila, že napriek ostrým sporom vedeli nájsť aj zhodu.

Anna Záborská bola rešpektovanou osobnosťou verejného života, ktorá vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na úmrtie poslankyne.

Hlava štátu vyzdvihla, že Záborská dlhé roky pôsobila vo verejnom živote ako poslankyňa Národnej rady SR a Európskeho parlamentu a bola zároveň lekárkou a členkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo.  „Vyslovujem úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine, blízkym i všetkým, ktorých táto správa zasiahla,“ doplnil Pellegrini.

 

Reakcia predsedu parlamentu

Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, ktorá dlhé roky slúžila Slovensku v domácej aj európskej politike. Vždy som si vážil jej zásadovosť a odhodlanie bojovať za svoje presvedčenie, hoci sme v politických otázkach často stáli na odlišných stranách. V súvislosti s úmrtím poslankyne to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej Rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

„Jej odchod je stratou pre celý parlament. Úprimnú sústrasť jej rodine a všetkým blízkym. Česť jej pamiatke,“ doplnil šéf parlamentu.

Hnutie Slovensko reagovalo na smutnú správu o úmrtí Anny Záborskej. V kondolenčnom vyhlásení ocenilo jej prácu, ľudský prístup i hodnoty, ktoré počas svojho života presadzovala. „S hlbokým zármutkom sme prijali správu o odchode Anny Záborskej, poslankyne, lekárky a výnimočnej ženy, ktorá srdcom a dušou pomáhala druhým,“ uviedlo hnutie.

Odkaz oddanej služby dobru

Podľa vyjadrenia hnutia Slovenskp bola Anna Záborská osobnosťou, ktorá sa nikdy neuzatvárala pred potrebami iných. „S láskou, trpezlivosťou a úctou menila Slovensko i Európu, zanechávajúc odkaz oddanej služby dobru,“ zdôraznilo hnutie. Jej život a pôsobenie považujú za dôkaz, že politika môže byť viac než len boj o moc. „Jej ľudský prístup a pevné presvedčenie, že politika môže byť nástrojom dobra, inšpirujú naďalej,“ pripomenulo Slovensko.

Úprimná sústrasť rodine

Hnutie zároveň adresovalo sústrasť najbližším zosnulej. „Úprimnú sústrasť manželovi, rodine a priateľom. Nech odpočíva v pokoji a svetlo večné nech jej svieti,“ uviedlo. Záver vyhlásenia venovalo osobnej spomienke a symbolickému poďakovaniu: „Anka, ďakujeme za všetko. Zostávaš svetlom na ceste k dobru.“

Anna Záborská sa narodila 7. júna 1948 vo švajčiarskom Zürichu, kde si v tom čase dopĺňal vzdelanie jej otec, neskorší známy lekár, vedec, diplomat a politik Anton Neuwirth. Jeho dcéra tiež absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (v Martine). Po atestáciách pôsobila spolu s manželom štyri roky na zdravotníckej misii v Alžírsku.

Dáma slovenskej politiky

Na úmrtie Anny Záborskej reagoval aj bývalý minister práce Milan Krajniak. Vo svojom vyhlásení ocenil jej ľudský prístup, pokoru a oddanosť hodnotám, ktoré presadzovala počas celého svojho života.

Krajniak napísal: „Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou. Rozdávala lásku, pomoc, povzbudenie. Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život.“ Podľa neho bola Anna Záborská nielen političkou, ale aj inšpirujúcou osobnosťou, ktorá zanechala stopu doma aj v zahraničí.

Úprimná sústrasť rodine

Vo svojom vyjadrení zdôraznil, že smútok po jej odchode sa nedá vyjadriť slovami. „Vyjadrujem hlbokú sústrasť jej manželovi Vladkovi, dcéram a blízkej rodine a priateľom. Žiaľ nad jej odchodom nemožno vyjadriť žiadnymi slovami.“ Kondolenciu zakončil želaním pokoja. „Nech odpočíva v pokojí a svetlo večné nech jej svieti.“

Smutná správa o úmrtí Anny Záborskej zasiahla aj predsedníčku zdravotníckeho výboru parlamentu Janu Bittó Cigánikovú. Vo svojom vyhlásení priznala, že hoci ich postoje boli neraz nezmieriteľné, vážila si jej odhodlanosť a pracovitosť.

Dve ženy na opačných stranách

Cigániková uviedla: „Bola mojou veľkou názorovou oponentkou v otázkach ženských práv a často som jej postoje veľmi ostro kritizovala. Nebolo by úprimné, keby som dnes predstierala, že sme stáli na jednej strane. Pravdou však je, že nás spájala odhodlanosť a konzistentnosť v tom, čomu sme verili.“

Podľa nej Anna Záborská celý život bojovala za hodnoty, ktorým verila a nikdy ich nezneužívala na vlastnú mediálnu pozornosť. „Verila im a žila ich celý život. A aj preto som si ju napriek ostrému nesúhlasu vedela vážiť,“ dodala.

Kultivovaná a odhodlaná oponentka

Cigániková ocenila, že napriek ostrým sporom vedeli nájsť aj spoločnú pôdu, najmä v zdravotníckych otázkach či pri zlepšovaní životnej úrovne žien. „Mala som pocit, že sme dve zarputilé bojovníčky, každá za svoju pravdu, každá na svojej strane jednej rovnice. A možno aj preto sme si navzájom rozumeli viac, než by sa na prvý pohľad zdalo,“ napísala.

Podľa nej bola Anna Záborská kultivovaná v diskusii, pracovitá a odhodlaná. „Som presvedčená, že bude na konzervatívnom spektre veľmi chýbať. A priznávam, že aj ja budem cítiť prázdno po tak zdatnom, vplyvnom a pracovitom oponentovi.“

Úprimná spomienka

Vo svojom vyjadrení pridala aj osobnú spomienku na posledné stretnutie v parlamente. „Úprimne si želám, aby existoval krásny posmrtný život, v ktorý ste verili a aby vám počas neho hral na perách ten úprimný úsmev, ktorý som naposledy videla, keď sme sa v parlamente rozprávali o našom prekvapivom spoločnom hlasovaní.“

Záver patrí kondolencii rodine a blízkym. „Zanechali ste na tomto svete hlbokú stopu a nie len u svojich prívržencov. Vyjadrujem rodine, pozostalým, kolegom z Kresťanskej únie aj z klubu OĽaNO úprimnú sústrasť.“

Začiatky po roku 1989

Po roku 1989 sa aktívne zapojila do zakladania kresťanskodemokratických klubov. Do roku 1993 bola členkou predsedníctva Kresťanskodemokratického zväzu žien Slovenska a v rokoch 1994 – 2003 tajomníčkou Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov. V roku 1993 sa stala predsedníčkou KDH v Prievidzi a aj členkou celoslovenskej Rady KDH. V rokoch 1999 – 2000 bola podpredsedníčkou strany pre zahraničnú politiku a v rokoch 2001 – 2003 členkou predsedníctva KDH.

Do národného parlamentu ju zvolili v roku 1998 a pôsobila v ňom aj v nasledujúcom období od roku 2002. V prvom bola podpredsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo, v druhom sa stala predsedníčkou tohto výboru a členkou Výboru pre európsku integráciou. Tiež pôsobila ako pozorovateľka v Európskom parlamente z titulu členky parlamentného výboru pre ženy a rovnosť šancí.

Poslankyňa Európskeho parlamentu

Poslankyňou Európskeho parlamentu (EP) za KDH sa Anna Záborská stala v historicky prvých európskych voľbách na území SR dňa 13. júna 2004. V rokoch 2004 – 2009 bola v EP predsedníčkou Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví. V eurovoľbách 6. júna 2009 ju zvolili opätovne a stala sa členkou Výboru pre rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Dňa 10. marca 2010 ju zvolili na päťročné obdobie za predsedníčku medziparlamentnej pracovnej skupiny pre rodinu a ochranu detstva. Záborská uspela vo voľbách do EP aj 24. mája 2014 a pôsobila vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a tiež vo Výbore pre práva žien a rovnosť pohlaví (FEMM).

V januári 2019 odišla z materskej strany po tom, čo Rada KDH neschválila jej kandidatúru do Európskeho parlamentu. O mesiac spoluzaložila Kresťanskú úniu (KÚ) transformáciou strany Nezávislé fórum, ktoré na Ministerstve vnútra SR zaregistrovali v auguste 1998.

Posledné roky v politike

Záborská sa stala predsedníčkou KÚ a v rokoch 2020 – 2023 pôsobila ako poslankyňa NR SR, keďže do volieb išla KÚ spoločne s OĽANO. Opäť pôsobila v zdravotníckom výbore ako jeho podpredsedníčka. Do parlamentu sa dostala aj v predčasných voľbách v roku 2023 a v októbri 2024 sa vzdala pozície šéfky KÚ.

Anna Záborská ako politička presadzovala ochranu života a rodiny. Bola spoluzakladateľka Fóra života a dlhoročná aktívna členka jeho predsedníctva a tiež predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu a patrónkou projektu Zachráňme životy na pomoc tehotným ženám v núdzi a ich deťom.

Nahlásiť chybu v článku

