Polícia v Bratislave odhalila pri teoretickej skúške z autoškoly podvodníka: Kórejčan chcel absolvovať testy namiesto inej osoby

Foto: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

Petra Sušaninová
TASR
Skutočný žiadateľ predtým pohorel.

Bratislavská polícia odhalila v stredu (3. 12.) počas vykonávania teoretických skúšok z pravidiel cestnej premávky muža z Kórejskej republiky, ktorý sa pokúsil absolvovať testy v mene inej osoby. Prípadom sa zaoberá príslušný útvar Policajného zboru (PZ). Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

„Policajt pri kontrole totožnosti porovnal tvár muža sediaceho za počítačom s fotografiou v informačnom systéme a zistil, že nejde o osobu, ktorej doklady boli predložené a ktorá sa má podrobiť preskúšaniu, nakoľko jej bola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá,“ priblížili policajti.

Muža následne predviedli na príslušné obvodné oddelenie PZ, kde zistili, že skutočný žiadateľ už dvakrát neúspešne absolvoval preskúšanie, a preto požiadal priateľa, aby za neho testy vykonal.

