Polícia uzavrela vyšetrovanie nehody Pavla Gašpara: Stále nie je jasné, kto bol vinníkom

Ako sme vás informovali, riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal ešte v auguste nehodu. K incidentu mali prísť v Nitre, v lokalite pod Zoborom. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Vyšetrovanie bolo napokon uzavreté.
„Bolo ukončené predložením správy o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu,“ vyjadrila sa pre SME nitrianska polícia. Objasňovanie bolo údajne ukončené ešte 31. decembra a spis bol posunutý na okresný úrad. V súčasnosti nie je jasné, koho polícia považuje za vinníka nehody. Správny orgán môže o vine alebo nevine rozhodnúť až v nasledujúcom konaní. V prípade potreby následne uloží sankciu.
Polícia čakala na posudok znalca z odboru psychiatrie. Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková informovala, že polícia si vyžiadala psychiatrický posudok 14-ročnej účastníčky nehody. „Viete ako vyzerá vyšetrovanie Gašparovej nehody? Namiesto toho, aby sa polícia snažila zistiť, kto bol vinník, tak ide robiť psychiatrický posudok 14 ročnému dieťaťu, ktoré pri nehode utrpelo šok,“ napísala pred niekoľkými týždňami na sociálnej sieti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nahlásiť chybu v článku