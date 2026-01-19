Veľký posun v prípade Karlosa Vémolu: Je na slobode, akúkoľvek vinu naďalej popiera

Foto: Profmedia

Petra Sušaninová
Karlos Vémola trvá na svojej nevine.

Jedna z najväčších hviezd českej bojovej scény bola obmedzená na osobnej slobode od 23. decembra. Karlos Vémola ale musel podstúpiť operáciu čeľuste. Po nej bol prevezený do nemocnice v areáli väznice, kde pokračoval v liečbe. Napokon sa ale dostal na slobodu.

Na sociálnej sieti Karlosa Vémolu sa objavil príspevok, v ktorom sa píše, že 19. januára štátna zástupkyňa prepustila športovca z väzby. Rozhodla sa, že ďalej nie je potrebné, aby bol vyšetrovaný väzobne a väzbu je možné nahradiť kauciou.

„Ide o významný posun v rámci obhajoby. Naďalej však platí, že uznesenie, na základe ktorého bolo začaté trestné stíhanie Karlosa Vémolu, je nepreskúmateľné a nie je z neho zrejmé, aké dôkazy majú svedčiť o jeho trestnej činnosti,“ tvrdí obhajca Vlastimil Rampula.

Samotný Vémola odmieta, že by sa podieľal na trestnej činnosti. Obhajca dodáva, že spôsob a čas zadržania športovca považuje za neadekvátny. „Ani následnou domovou prehliadkou, ktorú vykonal tím policajtov, neboli nájdené žiadne dôkazy o zapojení Karlosa Vémolu do trestnej činnosti,“ dodáva.

