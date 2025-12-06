Nové informácie: Polícia si mala vyžiadať psychiatrický posudok 14-ročnej účastníčky Gašparovej nehody, tvrdí Holečková

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Nehoda sa zrejme bude prešetrovať ešte dlhé mesiace.

Sága okolo dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara pokračuje. Nehoda nebola ani po dlhých mesiacoch prešetrená, na povrch zároveň stále vychádzajú nové informácie.

Poslankyňa za SaS dnes informovala, že polícia si vyžiadala psychiatrický posudok 14-ročnej účastníčky nehody. „Viete ako vyzerá vyšetrovanie Gašparovej nehody? Namiesto toho, aby sa polícia snažila zistiť, kto bol vinník, tak ide robiť psychiatrický posudok 14 ročnému dieťaťu, ktoré pri nehode utrpelo šok. Na vypracovanie posudku je zo zákona lehota 90 dní. Vyšetrovanie nehody tak ešte bude trvať niekoľko mesiacov,“ píše v statuse Holečková

 

„Toto dievča si mohlo užívať detstvo, pripravovať sa na prijímačky na strednú školu, teraz však bude ďalšie mesiace zažívať traumy a čeliť psychiatrickým posudkom. A to všetko len preto, lebo sa Pavol Gašpar opojený papalášizmom nevie ospravedlniť a priznať, že spôsobil nehodu,“ dodáva Holečková.

Gašpar odmieta kritiku aj odstúpenie z funkcie

Len nedávno pritom mama tohto dievčaťa v rozhovore potvrdila, že Gašpar sa vraj o jej dcéru po nehode vôbec nezaujímal a nespýtal sa ani len na jej zdravotný stav.

Podľa nej Gašpar ešte aj počas toho, ako s dcérou odchádzali do nemocnice, tvrdil, že ju zámerne vťahujú do udalosti, ktorú by inak možno bolo možné považovať za bežnú škodovú udalosť. Žena dodala, že podobnú rétoriku, v rôznych obmenách a náznakoch, používa dodnes aj jeho otec Tibor Gašpar.

Gašpar naďalej odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Osobnú zodpovednosť prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu. Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločnosti, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol.

