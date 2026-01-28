Polícia rieši ďalší výbuch bankomatu: Na mieste zasahovali aj hasiči, kamery mali zaznamenať útek dvoch osôb

V obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom došlo dnes v skorých ranných hodinách k explózii bankomatu, ktorý bol umiestnený hneď pri budove obchodu. Incident sa stal v skorých ranných hodinách.
Podľa informácií televízie TV Markíza na miesto dorazili aj hasiči, keďže po výbuchu vypukol požiar.
Kamery mali zachytiť dve osoby
Podľa dostupných informácií mali okolité kamery zaznamenať dve osoby, ktoré z miesta po incidente odišli. Bližšie okolnosti zatiaľ známe nie sú. Výška spôsobenej škody zatiaľ nebola vyčíslená. Prípad je predmetom ďalšieho preverovania.
Nedávno zadržali páchateľov iného výbuchu bankomatu
Výbuch v Čachticiach prichádza krátko po tom, ako kriminálna polícia informovala o zadržaní páchateľov výbuchu bankomatu v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa. K tomuto incidentu došlo 17. októbra 2025, pričom krádežou finančnej hotovosti vznikla škoda takmer 40 000 eur a poškodenie samotného bankomatu presiahlo sumu 45 000 eur.
Výbuch tak zapadá do série podobných útokov, ku ktorým v posledných mesiacoch dochádzalo naprieč Slovenskom, od menších obcí až po mestské časti Bratislavy. V niektorých prípadoch explózie poškodili nielen bankomaty, ale aj okolité budovy, vrátane obecných úradov či iných verejných priestorov.
