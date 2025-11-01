Polícia reaguje na novelu zákona: Maximálna rýchlosť chôdze neplatí pre chodcov, určená je pre korčuliarov či kolobežkárov

Nedávno prijatá maximálna rýchlosť chôdze šesť kilometrov za hodinu sa netýka chodcov na chodníku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Rýchlosť chodcov sa týka aj cyklistov mladších ako desať rokov vrátane sprevádzajúcich osôb jazdiacich po chodníku a tiež osôb jazdiacich na samovyvažovacom vozidle a kolobežke s pomocným motorčekom,“ uviedla hovorkyňa.
Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili 28. októbra novelu zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného stanovila rýchlosť chôdze na šesť kilometrov za hodinu. Poslanec NR SR Ľubomír Vážny (Smer-SD) to odôvodnil narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.
„Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára.
