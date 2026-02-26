Pokute za parkovanie v Bratislave sa môžete vyhnúť: Pozrite sa, za akých okolností vám ju odpustia

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Pokuta bude šoférom za istých okolností odpustená.

Prvá pokuta za neuhradené parkovné v Bratislave v rámci celomestskej parkovacej politiky (PAAS) počas jedného roka sa zmení od 1. apríla na upozornenie na porušenie pravidiel aj s odporúčaním, ako sa mu v budúcnosti vyhnúť. Vyplýva to zo zmeny zásad hospodárenia s majetkom, ktorú vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ). Vyhnúť sa pokute bude môcť aj majiteľ vozidla, ak si do týždňa opätovne zakúpi ročnú alebo polročnú rezidentskú či abonentskú parkovaciu kartu, ktorej platnosť vypršala v predchádzajúcich siedmich dňoch.

„Poslanci jednohlasne schválili, že prvá pokuta za 365 dní, čiže za rok, sa v podstate odpúšťa. Pokuta bude doručená, čiže ľudia dostanú notifikáciu, že niečo bolo, ale zároveň tam bude, že ju nemusia uhrádzať a bude im odpustená,“ uviedol pre TASR vedúci oddelenia parkovania Peter Herceg.

Navrhovaná zmena reaguje na skúsenosti z prevádzky PAAS. Tie majú podľa magistrátu potvrdzovať nielen vysokú mieru spokojnosti rezidentov so zlepšenou dostupnosťou parkovania v mieste bydliska, ale aj nadpriemernú mieru dodržiavania parkovacích pravidiel zo strany obyvateľov. Kým napríklad Praha má desaťpercentnú priestupkovosť, v Bratislave je to pod dve percentá.

Ilustračná foto: Unsplash

Žolík platí raz za rok

Prax má zároveň ukazovať, že aj pri zodpovednom správaní môže dôjsť k ojedinelým a neúmyselným pochybeniam, najmä v dôsledku časového tlaku alebo prehliadnutia ukončenia platnosti parkovného. Napríklad medzi čakaním na deti, odbehnutím do obchodu, či potrebe vybaviť niečo na úrade, keď si vodič nevšimne, že zaplatené parkovné pred pár minútami vypršalo. „Je to raz za rok, čiže po 365 dňoch máte ďalšieho žolíka,“ poznamenal Herceg.

Rovnako sa môže majiteľ vozidla pokute vyhnúť aj vtedy, ak mu v predchádzajúcich siedmich dňoch vypršala platnosť polročnej alebo ročnej rezidentskej parkovacej karty, prípadne polročnej alebo ročnej abonentskej parkovacej karty a zároveň si do siedmich nasledujúcich dní opätovne túto kartu zakúpi.

„Pre domácich je to teda benefit. A benefit pre parkujúcich, ktorí parkujú na parkovacie lístky, je ešte doba tolerancie pred začiatkom parkovacieho lístka a taká istá doba tolerancie, keď vám skončí lístok,“ podotkol Herceg, ktorý zároveň odporúča používať parkovacie aplikácie, ktoré už všetky majú predčasné ukončenie lístka. Výška pokuty zostáva rovnaká, keďže je určená zákonom Národnej rady SR.

