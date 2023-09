Pokojné dni sa skončili, na Slovensko sa vrátili búrky. Očakáva sa aj krupobitie, najhoršie to bude v týchto oblastiach

Slovensko si v posledných dňoch užívalo relatívne pokojné počasie. Po vlne horúčav prišlo vytúžené ochladenie, ktoré však nevydržalo dlho a teploty začali opäť stúpať. Ako informuje portál iMeteo, pokojné dni sa práve skončili a na naše územie dorazili búrky.

Najhoršie to bude na východe Slovenska

Ako sa ďalej píše v článku, búrky zasiahli najmä východ Slovenska a priniesli so sebou dokonca aj supercelu. „Tá prináša najmä lejak a zosilnený vietor, krupobitie hlásené podľa doterajších informácií nebolo. Búrky momentálne vznikajú v okolí Prešova a zatiaľ prinášajú taktiež iba lejak. Búrkové mračná smerujú aj južne od Spišskej Novej Vsi a nad metropolu východu,“ píše iMeteo.

Búrok môže počas víkendu pribúdať, objavovať by sa mali predovšetkým na východe Slovenska a môžu so sebou priniesť aj krupobitie, no podľa aktuálnych informácií sa začínajú tvoriť aj na strednom Slovensku. Západ krajiny si môže užívať posledné chvíle leta v slnečnom počasí, ktoré by sa nemalo zásadným spôsobom meniť.