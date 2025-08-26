Pohyb oka o vás môže prezradiť jednu vec: Ak robíte toto, môže to byť znamenie obávaného problému

Ilustračná foto: Unsplash / Margaret McMillan, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Aj vaše oči a ich pohyb sa mení, keď starnete alebo bojujete s chorobou.

Nová štúdia amerických výskumníkov naznačuje, že sledovanie pohybu ľudského oka môže odhaliť problémy s pamäťou a kogníciou.

Ako informoval Science Alert, výskumníci testovali účastníkov prostredníctvom série obrázkov, ktoré sa buď obmieňali, alebo opakovali.

Sledovaním pohybu očí dokázali zistiť, ako ľudia reagujú na podnety vrátane takých, ktoré už predtým videli, uviedli autori v práci publikovanej 11. augusta 2025 v časopise PNAS. Do testov zahrnuli mladých aj starších dobrovoľníkov, pričom časť z nich mala diagnostikované ochorenia ovplyvňujúce pamäť a kognitívne funkcie. To im umožnilo porovnať pohyb očí zdravých a chorých jedincov.

Ich oči skúmali menej

Výsledky ukázali, že ľudia s oslabenou pamäťou prejavovali menšiu individualitu vo vzorcoch pohľadu. Ich oči skúmali obrázky menej komplexne – opakovane sa sústredili na tie isté miesta namiesto toho, aby obrázky skúmali z rôznych pohľadov.

Foto: Wynn et al., PNAS, 2025

„Aj bez explicitných pokynov sa vzorce pohľadu systematicky líšili v závislosti od skupiny,“ uviedli vedci. „Znížená funkcia pamäti bola spojená s jednotnejšími vzorcami pohľadu a s nižšou disperziou pohybu očí.“

Hoci autori nepredložili definitívne vysvetlenie, odvolávajú sa na iné práce, ktoré spájajú pohyb očí s pamäťou a s hipokampom – časťou mozgu zodpovednou za konsolidáciu informácií, ukladanie do dlhodobej pamäti a priestorovú orientáciu.

Foto: Wynn et al., PNAS, 2025

Podľa výskumníkov by analýza pohybu očí mohla v budúcnosti poslúžiť ako jednoduchá, lacná a neinvazívna metóda na včasnú identifikáciu kognitívneho úpadku – bez potreby skenovania mozgu či zdĺhavých dotazníkov. V praxi však na takéto testy ešte čakáme, aj keď už existujú ďalšie štúdie, ktoré spájajú určité znaky očí s rizikom demencie a Alzheimerovej choroby.

Vedci na záver zdôrazňujú, že zatiaľ nikto neskúmal, ako sa tieto zmeny vyvíjajú v čase a naprieč celým spektrom zdravia a ochorení mozgu. „Naše výsledky poskytujú presvedčivý dôkaz, že naturalistické vzorce pohľadu môžu slúžiť ako citlivý marker kognitívneho poklesu,“ uzatvárajú.

