Vesmír je kontaminovaný, už vieme, ako to prekonať: Tieň Zeme je ako filter. Vedci to konečne vedia využiť

Vedci však v novej štúdii predstavili inovatívny prístup, ktorý by mohol priniesť nový rozmer do pátrania po sondách nachádzajúcich sa v blízkosti našej planéty a vo vnútri našej Slnečnej sústavy. Využiť chcú pritom prirodzený jav, ktorý máme priamo pred očami – tieň Zeme.
Štúdia publikovaná v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society opisuje, že zemský tieň sa dá využiť ako prirodzený filter, ktorý eliminuje rušenie spôsobené množstvom objektov v okolí našej planéty. Priestor okolo Zeme je nimi značne preplnený – na oblohe sa nachádzajú tisícky satelitov a milióny kusov reflexného vesmírneho odpadu.
To vedcom mimoriadne komplikuje schopnosť spozorovať akýkoľvek objekt, ktorý by mohol byť nezvyčajného pôvodu. Každý, kto sa pokúša identifikovať objekty v blízkosti Zeme v tomto „kontaminovanom“ priestore, čelí obrovským ťažkostiam. Ako opísal portál Universe Today, podľa vedúcej výskumu Beatriz Villarroelovej zo Štokholmskej univerzity je nevyhnutné nájsť spôsob, ako tento šum vyfiltrovať.
Odpoveďou môže byť tieň našej planéty.
Tieň našej planéty ako nástroj
Zem každú noc vrhá kužeľovitý tieň. V tejto oblasti sa nenachádza priame slnečné svetlo a tieň vytvára akúsi ideálnu „čistú“ zónu. Ľudské satelity totiž väčšinou nemajú vlastné zdroje optického svetla – výnimkou sú komunikačné lasery alebo raketové motory kozmických lodí.
Akékoľvek jasné záblesky alebo pruhy, ktoré by sa v zemskom tieni objavili, môžu preto potenciálne signalizovať niečo exotickejšie a neznáme.
Výskumníci analyzovali snímky z teleskopu Zwicky Transient Facility (ZTF), ktorý systematicky skúma oblohu a vyhľadáva objekty meniace sa v čase. Preskúmali viac než 200-tisíc záberov, pričom sa zamerali práve na tie, ktoré zachytávali oblasť zemského tieňa. Na ich analýzu použili automatizovaný vyhľadávací systém s názvom NEOrion, ktorý dokáže detegovať rôzne záblesky a stopy pohybujúcich sa objektov.
Systém identifikoval tisíce kandidátov – medzi nimi sa nachádzali záhadné pruhovité objekty aj bodové záblesky svetla. Pri podrobnejšej kontrole sa väčšina z nich ukázala ako bežné javy – meteory, lietadlá alebo známe asteroidy. Napriek tomu vedci objavili aj jeden mimoriadne zaujímavý prípad. Ide o objekt, ktorý nebol doteraz katalogizovaný, nenachádza sa v žiadnej dostupnej databáze vesmírnych telies a navyše sa pohybuje oveľa rýchlejšie, než je typické pre známe asteroidy. Jeho pôvod ostáva zatiaľ záhadou.
Jasné je však jedno – tento prístup ukazuje, že využitie zemského tieňa ako prirodzeného filtra predstavuje nový a prakticky uskutočniteľný koncept, ktorý môže výrazne uľahčiť pátranie po mimozemských objektoch priamo v našom kozmickom susedstve.
