Poďte si vyskúšať „prácu“ v slovenskom parlamente: Takéto sú podmienky

Michaela Olexová
TASR
Program stáže v Kancelárii NR SR sa bude realizovať od začiatku októbra 2026 do konca mája 2027. Určený je vysokoškolákom.

Študenti vysokých škôl sa môžu prihlasovať na stáž v Kancelárii Národnej rady (NR) SR pre akademický rok 2026/2027. Prihlášky musia zaslať najneskôr do 15. mája. Stáž bude trvať od začiatku októbra 2026 do konca mája 2027. Prebiehať bude na sekretariátoch parlamentných výborov a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe parlamentu.

„Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základnými činnosťami na rozličných pracoviskách Kancelárie NR SR. Pre akademický rok 2026/2027 pripravujeme už 29. pokračovanie tohto úspešného programu,“ uvádza sa na webe.

Program láka vysokoškolákov s dobrými študijnými výsledkami

Na stáž sa môžu prihlasovať vysokoškoláci so záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí, s dobrými študijnými výsledkami a aktívnou znalosťou anglického jazyka, doplnkovo francúzskeho alebo nemeckého jazyka, prípadne ďalších cudzích jazykov.

V čase podávania prihlášky musia byť študentmi prvého ročníka vysokoškolského štúdia a vyššie, no zároveň musia byť študentmi vysokej školy aj počas stáže.

Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, na ktorom pôsobí. „Stážisti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR,“ uvádza sa na webe NR SR.

Pre stážistov sa organizujú i ďalšie doplnkové aktivity, ako diskusie s poslancami, prednášky na témy súvisiace s činnosťou parlamentu, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu.

Program stáže sa bude realizovať od začiatku októbra 2026 do konca mája 2027. „Rozsah stáže je maximálne 15 hodín týždenne, konkrétny časový harmonogram a spôsob výkonu stáže sa stanoví na základe vzájomnej dohody stážistu s vedúcim organizačného útvaru, do ktorého bude stážista pridelený,“ dodali z parlamentu.

Ak vás táto netradičná ponuka zaujala, bližšie informácie možno nájsť na webe NR SR.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jelene strácajú v slovenských lesoch parohy. Ak ich nájdete, nedotýkajte sa ich

Odporúčané články
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu

