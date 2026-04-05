Jelene strácajú v slovenských lesoch parohy. Ak ich nájdete, nedotýkajte sa ich

Zuzana Veslíková
Viete, ako tento zaujímavý proces prebieha?

Striedanie ročných období môžeme fascinujúco sledovať aj prostredníctvom zmien v prírode, ktoré sa počas nich odohrávajú. S príchodom jari sa prebúdzajú nielen rastliny, ktoré začínajú kvitnúť a hýriť farbami, ale aj zvieratá. Napríklad medvede sa budia po zimnom spánku alebo také jelene sa stávajú aktívnejšími. A práve v tomto období prichádza na rad sezóna zhadzovania ich parohov. 

Jelenie parohy sú fascinujúce samy osebe. Počas rastu sú pokryté nervovými zakončeniami, ktoré postupne odumierajú. Jeleň sa svojich parohov zbavuje obtieraním napríklad o konáre, vysvetľuje tento proces IFLScience.

Z ich veľkosti viete vyčítať vek jedinca – čím je starší, tým jeho parohy dorastajú do väčšej výšky. Zároveň sú znakom zdravia a taktiež atraktivity pre opačné pohlavie.

Pre zvieratá sú užitočné počas párenia, keď sa stávajú „jeleňou zbraňou“, nie iba v prenesenom význame. Ich rast môže trvať až 150 dní. Po ruji výška testosterónu u samca klesá, parožie prestáva byť vyživované a postupne odpadáva. Keďže živiny prestávajú do parohov prúdiť, zostane ich viac na vyživovanie samotného jedinca, čo je počas zimného obdobia kľúčové. Tento proces sa opakuje každý rok, uvádza portál Britannica.

Ak nájdete parohy v lese, nechajte ich tak

Možno sa vám teraz v hlave vynorila vábivá predstava výletu do lesa, počas ktorého by ste sa vydali na hľadanie parožia, ktoré by ste si zavesili doma v obývačke alebo ako dekoráciu na chate. Na to však rýchlo zabudnite.

Slovenskí ochranári aj tento rok pripomenuli, že zbierať parožie nemôže hocikto. „Na jeho zber vydáva povolenku užívateľ poľovného revíru, pričom takáto možnosť môže byť udelená výlučne držiteľovi poľovného lístka a musí byť výslovne uvedená v povolenke na poľovačku. „Parožie je vlastníctvom užívateľa poľovného revíru. Ak pri prechádzke lesom nájdete zhodené parožie, ponechajte ho na mieste alebo túto skutočnosť oznámte užívateľovi príslušného revíru,“ apeluje Správa TANAP-u podľa TASR.

Ochranári vysvetľujú, že každý zhodený kus má pre odborníkov významnú hodnotu. Zhody sú dôležitým ukazovateľom kvality genofondu, zdravotného stavu a vekovej štruktúry populácie jelenej zveri.

Jelenia zver v lese necháva tajomné signály, ktoré žiaria. 109 stôp ukázalo skrytý svet

