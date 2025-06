Podstupuje liečbu: Spevák skupiny A-ha, autor obrovského hitu Take On Me oznámil, že má Parkinsonovu chorobu

Spevák nórskej skupiny A-ha Morten Harket oznámil, že mu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Formácia to uviedla na svojej oficiálnej webovej stránke, informuje The Independent.

„Toto nie je správa, ktorú by niekto chcel oznámiť svetu, ale je to tak: Morten má Parkinsonovu chorobu,“ píše sa vo vyhlásení. Harket (65) vo vlastnom príspevku uviedol, že svoje degeneratívne ochorenie si najskôr držal v „prísnom súkromí“, ale teraz sa rozhodol o ňom povedať fanúšikom.

Pristupuje k chorobe s pokorou a disciplínou

„Nemám problém prijať diagnózu. Časom som si vzal k srdcu prístup svojho 94-ročného otca k tomu, ako sa organizmus postupne poddáva: Používam to, čo funguje,“ napísal. „Snažím sa čo najlepšie zabrániť tomu, aby celý môj systém upadol. Je ťažké nájsť rovnováhu medzi užívaním liekov a zvládaním ich vedľajších účinkov,“ dodal Harket s tým, že jeho príznaky sa „zmiernili“ vďaka liečbe na klinike Mayo v USA.

Harket, známy svojím falzetovým spevom, sa preslávil s triom A-ha v polovici 80-tych rokov piesňou Take On Me, ktorá sa aj vďaka svojmu animovanému videoklipu stala medzinárodným hitom. Ďalšími známymi skladbami skupiny sú predovšetkým The Sun Always Shines on T.V., Stay on These Roads, Cry Wolf a Living Daylights.

Čo je Parkinsonova choroba a koho postihuje

Parkinsonova choroba je po Alzheimerovej chorobe druhým najčastejším neurodegeneratívnym ochorením na svete. Hoci nie je presne známe, prečo sa u ľudí toto ochorenie vyvinie, odborníci sa domnievajú, že ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov, ktoré prispievajú k poškodeniu nervových buniek v mozgu, vysvetľuje The Independent.

Medzi hlavné príznaky patrí mimovoľné chvenie (známe ako tras), pomalší pohyb ako zvyčajne a stuhnutosť svalov. Medzi ďalšie symptómy môžu patriť ťažkosti s rovnováhou, bolesti nervov, inkontinencia, nespavosť, nadmerné potenie, depresia a úzkosť.

Liečba liekmi môže pomôcť zvládnuť príznaky Parkinsonovej choroby, ale nemôže spomaliť jej progresiu. Pacienti môžu na liečbu tohto ochorenia podstúpiť fyzioterapiu, pracovnú terapiu a v zriedkavých prípadoch aj operáciu mozgu.